Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le NTD pour la mise en place de comités citoyens de vigilance

Le Nouveau temps pour la démocratie (NTD), l'un des partis alliés de la majorité présidentielle, a débuté sa toute première activité de l'année 2019 par la tenue de la 1ere session de son bureau politique national, le 26 janvier 2019 à Ouagadougou.

Cette session s'est déroulée en présence de son président, Vincent Dabilgou, de sa secrétaire générale ainsi que de plusieurs militants venus des 13 régions du pays.

Objectif poursuivi, renouer le contact avec les nombreux militants en ce début d'année, mais aussi faire le bilan des activités de l'année écoulée, les perspectives pour 2019 et inviter le peuple burkinabè à travers toutes ses composantes, à voir l'avenir avec optimisme.

« Le NTD invite le peuple burkinabè, à travers toutes ses composantes, à voir l'avenir avec optimisme tout en étant capable de se forger en tant que peuple conscient de ses défis et de transformer son destin par le travail et la responsabilité ».

C'est en substance ce qui ressort, pour l'essentiel, de la déclaration de la première session 2019 du bureau politique national du (NTD), une session qui marque le lancement des activités de l'année en cours.

Signalons qu'au cours de ladite session, les militants venus en grand nombre des 13 régions du Burkina Faso, ont eu à présenter leurs vœux de santé, de bonheur et de réussite à leur président, Vincent Dabilgou, dans l'accomplissement de ses missions à la tête du parti mais aussi de son département ministériel.

A son tour, le président Dabilgou a formulé les mêmes vœux à l'endroit des militants du NTD, au président de la République ainsi qu'à tous les Burkinabè.

Abordant l'actualité politique, le président Vincent Dabilgou a affirmé que cette 1ere session de l'année 2019 du Bureau politique national du NTD se tient dans un contexte sécuritaire national préoccupant, marqué par de multiples attaques terroristes, des atteintes à l'intégrité physique des agents de l'Etat et des violences intercommunautaires qui ont atteint leur paroxysme avec les évènements de Yirgou.

Des efforts considérables, selon lui, ont pourtant été déployés par les gouvernants pour répondre aux aspirations au bien-être de la population.

Et de souligner à titre d'exemples, la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans ; au niveau de l'éducation, le nombre d'écoles sous paillote qui a drastiquement diminué; en ce qui concerne les infrastructures, le Burkina Faso a enregistré autant de chantiers que lors des deux dernières décennies.

Plus loin, pour la lutte contre la cherté de la vie et l'amélioration des conditions de vie des populations, M. Dabilgou a aussi souligné que des mesures salutaires ont été prises allant de la diminution des prix des produits de première consommation aux augmentations des salaires.

En outre, toujours selon le président du NTD, la liberté d'expression, de la presse et l'indépendance de la Justice sont également une réalité.

Cependant, en dépit de ces bonnes performances, a souligné M. Dabilgou, les relations entre l'Etat dans toutes ses composantes et les populations se dégradent au point qu'on assiste à la montée d'actes de défiance de l'autorité de l'Etat.

Ce qui est de nature à compromettre dangereusement la cohésion sociale et la mise en œuvre réussie du programme présidentiel, pourtant socle de la marche radieuse du peuple burkinabè vers la démocratie, le progrès et le développement.

Face à toutes ces difficultés, le NTD a tenu à renouveler sa confiance au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui, selon son président, est le seul capable de tirer le pays de cette impasse. Le parti a, en outre, proposé que des mesures fortes soient prises pour renouer la confiance avec le peuple, notamment au niveau de la sécurité.

Le NTD propose de dynamiser davantage le système de renseignement en permettant une circulation fluide de l'information entre la hiérarchie des différentes composantes des Forces de défense et de sécurité (militaire, gendarmerie, police, sapeurs-pompiers, eaux et forets), de revoir la stratégie de communication des FDS sur les actions de terrain, car les victoires sont minorées au profit de l'échec et du sensationnel de créer à l'échelle de tous les villages et les secteurs du Burkina Faso, des comités citoyens de vigilance (CCV) dont la mission consistera à contribuer à la sécurisation des biens et des personnes de chaque village et de dénoncer tout mouvement ou regroupement suspect.

Ce comité, selon le NTD, doit être apolitique, non confessionnel et multiethnique. Enfin, au niveau de la gouvernance administrative, économique et judiciaire, le NTD propose de promouvoir les réformes engagées pour restaurer la discipline dans l'Administration et faciliter une gouvernance vertueuse, de revisiter les priorités du PNDES en ayant pour cible la sécurité des personnes et des biens au Burkina Faso, d'accélérer et apurer les dossiers judiciaires pour aboutir à une réconciliation réelle, de lutter contre l'incivisme sous toutes ses formes et d'engager un plan national d'actions pour l'apaisement du climat social et le vivre-ensemble au Burkina Faso.

Entre autres propositions, le NTD voudrait voir renforcée la synergie d'action gouvernementale avec une présence soutenue des membres du gouvernement sur le terrain.

Notons qu'au terme de cette première session du BPN, le parti de Vincent Dabilgou a affirmé qu'il ne ménagera aucun effort pour renforcer sa capacité politique à soutenir la mise en œuvre réussie du programme politique du président Roch Marc Christian Kaboré et a invité le peuple burkinabè, à travers toutes ses composantes, à voir l'avenir avec optimisme tout en étant capable de se forger en tant que peuple conscient de ses défis et de transformer son destin par le travail et la responsabilité .