Sénégal: Bambey - Marche de protestation des populations de Leona Nord

Les populations du quartier de Leona Nord ont organisé hier, dimanche, une marche de protestation à Bambey. Elles exigent des autorités le bitumage des deux brettelles qui relient la ville de Bambey à l'autoroute Ila Touba. Ces populations qui s'engagent à lutter jusqu'au bout fixent un ultimatum d'un mois pour la satisfaction de leur revendication.

Habillées en rouges et arborant des brassards rouges, les populations du quartier Leona ont battu le macadam pour exiger le bitumage des bretelles Bambey-Autoroute Ila Touba sur l'axe Gawane dans l'arrondissement de Lambaye et Bambey -Autoroute ila Touba sur la route de Baba garage. Modou Allé Seck, le porte-parole des protestataires, explique : « nous vivons une pollution extraordinaire. On respire mal. On ne peut pas se reposer dehors.

On ne peut pas cuisiner. On ne peut prier dans les mosquées comme il le faut. On ne peut pas laver le linge. Nous réclamons le bitumage de ces routes-là ». Les populations fixent un ultimatum d'un mois aux autorités.

A défaut, elles vont s'opposer à la traversée des véhicules dans leur quartier. « Nous envisageons de bloquer la bretelle qui mène vers l'autoroute. Les véhicules circulent dans les deux sens créant de l'insécurité.

Il y a de cela trois jours, nous avons perdu un de nos fils qui a été mortellement heurte par un camion ». En dehors de ces difficultés, il y a d'autres maux qui hantent le sommeil des populations.

Pour Malick Mbodji, « l'eau de la ville est saumâtre. Les ordures ménagères pullulent dans le quartier et il y a un défaut d'éclairage ». Ces populations déclarent qu'elles tombent souvent malades à cause de l'important flux de véhicules qui empruntent ces axes.

Pour Nogoye Faye, tous les enfants souffrent de pathologies occasionnées par la poussière comme la tuberculose et l'asthme.