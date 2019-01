Angola: Le Gouvernement veut récupérer la confiance des investisseurs

Luanda — Le Gouvernement angolais s'emploie à rétablir la confiance des investisseurs, une variable fondamentale permettant au pays de reprendre la trajectoire de la croissance économique interrompue au cours des cinq dernières années en raison de la crise, a déclaré lundi, le ministre d'Etat au Développement économique et social.

Manuel Nunes Júnior, qui s'exprimait lors de la séance d'ouverture de la première réunion sur les mesures visant à soutenir l'augmentation de la production nationale, a dit que la reprise de la croissance économique était fondamentale pour garantir la création d'emplois, de revenus et la conséquente prospérité des familles angolaises.

Il a rappelé que pour rétablir la confiance des agents économiques et des investisseurs l'année dernière, d'importantes mesures avaient été prises, telles que la réduction des déficits fiscaux, qui avaient été systématiques, et qu'un excédent de comptes budgétaires a été constaté en 2018 se situant autour 0,4% du PIB.

Le gouvernant a souligné qu'outre la réduction du déficit budgétaire, sur la base des politiques budgétaire et monétaire adoptées, le taux d'inflation enregistre une trajectoire à la baisse, se situant à 19% l'année précédente, quand la projection initiale du Budget Général de l'Etat de cette année était de 28%. Pour 2019, elle prévoit une inflation d'environ 15%.

En plus des objectifs de réduction de l'inflation, il a indiqué que le Gouvernement avait adopté des mesures pour stabiliser le marché des changes et monétaire et qu'il existait déjà une normalité sur le marché des changes, où la différence entre le taux formel et le taux parallèle avait sensiblement diminué de 150 % à 20%.

Afin d'assurer la confiance des agents économiques qui investissent et comptent poursuivre leurs investissements sur le marché angolais, il a révélé le paiement d'arriérés en devises pour les années 2015, 2016 et 2017 et que les engagements en devises du pays commencent à être régulièrement honoré.

Selon le ministre, des mesures non moins importantes pour accroître la confiance des investisseurs dans le marché angolais ont été prises pour créer un véritable État démocratique en Angola, où personne n'est au-dessus de la loi.

Etant donné le rétablissement de la confiance des agents économiques, le ministre a affirmé que le moment était venu de se concentrer sur la création des conditions propices à la compétitivité des entreprises angolaises, dans le but d'accroître la production nationale.

Dans ce processus de diversification de l'économie et d'accroissement de la production nationale, il a souligné que le secteur privé devrait jouer un rôle clé, étant un véritable moteur de la croissance économique du pays, revenant à l'État le rôle de régulateur de l'économie.

Dans le nouveau cycle des relations entre agents économiques et entités publiques, l'État aura pour rôle de garantir la stabilité politique et macroéconomique, c'est-à-dire les taux d'intérêt, les taux de change et l'inflation, alignés sur les objectifs de la croissance économique.

L'État devra garantir les infrastructures de production, les connaissances scientifiques et techniques, le respect et la protection de la propriété privée, la reconnaissance de la propriété foncière en tant qu'actif, la primauté de la loi et la concurrence des agents économiques, la rapidité de la justice et l'existence d'institutions fortes et le processus de simplicité dans la constitution de sociétés et l'octroi de licences pour l'activité économique.

Manuel Nunes Júnior, qui intervenait lors de la réunion des chefs de départements ministériels de l'Exécutif, des députés et des associations professionnelles, a souligné la nécessité d'accroître la production en tant qu'impératif national, car ce n'est qu'ainsi que le pays pourra accroître les niveaux d'emploi et les revenus des citoyens, ainsi que le degré de satisfaction des familles.

À cet égard, il a rappelé qu'il existait un programme "Prodesi" de substitution des importations et d'augmentation des exportations, qui avait approuvé le 13 novembre 2018 un plan d'action visant à accroître la compétitivité de la production nationale, en particulier pour le panier de la ménagère et autres prioritaires d'origine nationale.

Le plan d'action résultait d'une proposition des responsables des départements ministériels de l'économie et de la planification, des finances, de l'agriculture et des forêts, de la pêche et de la mer, de l'industrie, du commerce et de la santé, ainsi que du gouverneur de la Banque nationale d'Angola.

Le plan détaille les propositions d'actions pouvant être mises en œuvre dans les chaînes de production de 46 produits, afin d'accélérer les initiatives privées à court, moyen et long termes augmentera la production nationale.

L'objectif est d'accroître le niveau de couverture de la demande intérieure de ces produits, avec la production nationale et d'élever sa valeur ajoutée, générant un impact positif sur le solde monétaire du pays.

Avec le plan d'action, le Gouvernement veut réduire les importations en augmentant la production nationale de produits de première nécessité, notamment le sucre en vrac, le riz, la viande de bœuf, la farine de blé, les haricots, le maïs, lait en poudre, les spaghettis, l'huile de soja, l'huile de palme, le savon bleu et du sel ordinaire.

Pour les autres produits prioritaires d'origine nationale, il est prévu d'augmenter la production d'œufs, de viande de chèvre, de viande de porc, de maïs, de manioc, de patates douces, de pommes de terre, de patate douce, de tomates, d'oignons, de carottes, poivre, chou, laitue, banane, mangue, ananas, entre autres.

La liste comprend également des produits tels que les tiges d'acier (supérieures à 8 mm), le ciment, le clinker, la colle à base de ciment, le mortier, le plâtre, le gypse, le verre trempé, le verre feuilleté, de multicouches ou autrement travaillés et la peinture pour la construction.

Les serviettes de table, le papier hygiénique, les rouleaux de cuisine, les couches jetables, les détergents solides (en poudre), les détergents liquides, l'eau de javel, la bière, les jus de fruits, les boissons gazeuses et l'eau de table font également partie de la liste.