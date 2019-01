Angola: La première dame participe à une rencontre des femmes États-Unis

Luanda — La Première Dame d'Angola, Ana Dias Lourenço, participa mardi à New York à une discussion de haut niveau sur l'égalité des sexes, destinée aux femmes dirigeantes, à l'initiative de la présidente de la 73e Session de l'Assemblée générale des Nations Unies, María Fernanda Espinosa Garcés.

Selon une note du Secrétariat chargé de la presse du Président de la République, il s'agit de la première activité du Groupe des femmes dirigeantes pour l'égalité des sexes, créé par la présidente de la 73e session de l'Assemblée des Nations Unies, María Fernanda Espinosa Garces.

Ce groupe comprend les dames Ana Dias Lourenço, première dame de la République d'Angola; Isabel de Saint Malo de Alvaredo, vice-présidente du Panama; Kathy Calvin, présidente et directrice générale de la Fondation des Nations Unies, et Natalia Vodianova, modèle et philanthrope russe.

Le Groupe de femmes dirigeantes pour l'égalité des sexes se penchera tout au long de l'année sur la question de l'égalité des sexes et du leadership des femmes.

Le premier débat du groupe, auquel fait partie la première dame de la République d'Angola, réunira un groupe diversifié de femmes dirigeantes représentant diverses connaissances et idées autour d'une même table et partageant un objectif commun: la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans leurs propres communautés et dans le monde entier.

Les oratrices donneront corps à une discussion informelle au cours de laquelle elles partageront leur expérience et échangeront des idées avec le public sur le leadership des femmes.