Sénégal: Mamour Cissé de Psd/ Jant-bi - «Le candidat Macky Sall aura mon total soutien»

Mamour Cissé du Parti socialiste démocratique Psd/Jant-bi va soutenir le candidat Macky Sall pour la joute présidentielle du 24 février prochain. Ce dernier l'a fait savoir hier, dimanche 27 janvier au cours de point de presse.

Après une absence de quatre mois due à un problème de santé, Mamour Cissé retrouve le champ politique sénégalais. Cette fois, non pour être candidat à la magistrature suprême mais pour apporter son soutien à l'un des cinq retenus par le Conseil constitutionnel.

Ainsi, lors d'un point de presse tenu dimanche, il a déclaré : « en l'absence de la candidature du Psd, Jant-bi, le candidat Macky Sall aura mon total soutien.»

Un soutien motivé, selon l'ancien directeur de cabinet du Président Wade, par les actes posés par le chef de l'Etat, Macky Sall dont, dans le domaine agricole par « le doublement du rendement à l'hectare, la reprise de la Sonacos, l'inexistence aujourd'hui de bons impayés, la mise à disposition d'intrants de qualité et de matériels agricoles modernes entre autres », voire le Pudc qui se révèle selon lui comme un « formidable levier de développement solidaire et inclusive ».

Promovilles, Puma, mais auss le plan économique avec la résorption de la dette intérieure « enclenchée », conjuguée avec le nouveau code minier ont été aussi cités par Mamour Cissé. Vu sur cet angle, Mamour Cissé a avancé que le Président Macky Sall a posé des actes qui répondent à leurs attentes et qui sont en phase avec leurs convictions.

« Macky est un socialiste, un démocrate par ses actes qu'il posent et qui ne sont pas ceux d'un libéral. Il s'agit de solides filets sociaux établis en faveur de l'inclusion sociale et la réduction des inégalités sociales. Mais aussi, il y a la réussite de cette extraordinaire réalisation qui est le Pont de Farafenni » a-t-il renchéri.

Sur l'absence du Pds à cette présente élection présidentielle, Mamour Cissé qui se réclame de cette famille pour avoir longtemps été avec le Président Abdoulaye Wade soutient que « c'est regrettable qu'un grand parti comme le Pds ne puisse pas aller aux élections ».

CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE PRISE EN CHARGE DES MALADIES DU CŒUR : Mamour Cissé porte le combat

Mamour Cissé compte porter la construction d'un centre qui va prendre uniquement en charge les pathologies liées au cœur.

Selon lui, c'est un problème qu'il faut prendre en charge car beaucoup de personnes meurent au Sénégal de cardiopathies. «C'est un déficit réel qui existe au Sénégal dans la prise en charge des maladies du cœur.

Et il faut le vivre pour le comprendre», a-t-il laissé entendre. Et de poursuivre : « je souffrais d'une pathologie du cœur, j'ai été pris en charge au Belgique, mais dans l'hôpital où je me trouvais, il y avait plus de 600 interventions par an.

Et le médecin qui m'a opéré faisait plus de 300 opérations par an. C'est dire que les problèmes du cœur sont devenus un problème de santé publique et qui nécessitent l'intervention de tous les acteurs».

Comment compte t-il s'y prendre ? Mamour Cissé a souligné qu'il va convaincre d'abord son candidat qui est Macky Sall de le prendre en charge dans son programme et plus encore de s'activer vers sa réalisation.

De son coté, il continuera à porter ce combat afin ce centre puisse voir le jour pour prendre en charge un nombre important de personnes souffrant de cardiopathies pendant les interventions chirurgicales.