Afrique: Hamady Bocoum sur la métallurgie du fer - «Le continent n'a produit que 0,6% de l'acier brut mondial en 2016»

La séance conventionnelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts) a été aussi l'occasion pour le professeur Hamady Bocum, archéologue et en plus directeur du Musée des civilisations noires de se prononcer sur le thème : « La métallurgie du fer au Sénégal : aux origines d'une dépendance structurelle ».

Le thème lui a permis de revisiter l'histoire du fer au Sénégal et en Afrique de manière générale sur les trois dernières décennies. Les acquis de cette recherche permettent, de l'avis de Hamady Bocoum, de situer l'apparition du fer au Sénégal aux environs du premier millénaire.

Même si elle a été inventée en Afrique deux millénaires plus tôt. Il explique également, que sur la base des fouilles, datations et analyses métallographiques, que le patrimoine africain dans le domaine de la conception des installations techniques et du traitement des aciers, est d'une richesse et d'une originalité exceptionnelle.

Selon l'archéologue, la technique de réduction directe des oxydes de fer en phase solide permettait d'obtenir du métal sans atteindre la température de fusion du fer.

Et c'est cette technique qui est à l'origine de la sidérurgie et qui a favorisé un développement durable du continent avec «pour le Sénégal la création de l'Etat du Takrur dans le Moyen Sénégal ».

Tout de même, Hamady Bocoum notera que l'avènement de la réduction indirecte en Asie puis en Europe, avec des hauts fournaux qui permettent la fusion du métal sous forme de fonte et la transformation de celle-ci en acier a signé le décrochage technologique de l'Afrique avec d'innombrables conséquences.

Selon l'archéologue, «aucun pays africain n'apparait sur la carte des vingt premiers pays producteurs d'acier dans le monde ».

Et pour asseoir son argumentaire, il explique que l'Afrique n'a produit «que 0,6% » de l'acier brut mondial en 2016 ».

En relevant par suite que « seuls deux pays du continent africain apparaissent parmi les gros consommateurs d'acier, à savoir l'Afrique du Sud et l'Egypte », l'archéologue rappellera que l'Afrique «possède 20% des réserves mondiales estimées en minéral de fer ».

Des chiffres qui, selon le professeur Bocoum, posent la problématique de l'industrialisation du continent africain.