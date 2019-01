Tunisie: «Catastrophique mais prévisible»

«Quatre joueurs, puis rien !»

«Parallèlement au manque de préparation adéquate;le rythme du championnat national est très lent à cause du mauvais système adopté. Ainsi des équipes comme l'EST, l'ESS et l'ASH n'ont pas pu participer à des compétitions continentales. D'ailleurs les joueurs locaux n'ont pas convaincu au cours du Mondial. Ils manquaient de rythme. Seuls quatre joueurs évoluant à l'étranger ont émergé du lot. Il s'agit de Chouiref, Jaballah, Soussi et Sanai.

Les deux lourdes défaites contre le Danemark et la Norvège n'ont pas influé négativement sur les joueurs seulement mais aussi sur le staff accompagnant l'équipe nationale. Ils ne sont pas tous habitués à ce genre de compétitions. Allez voir le staff de l'équipe d'Egypte. Outre l'entraîneur, un ex-international espagnol, deux grands ex-internationaux égyptiens sont sur le banc. Par contre, l'entraîneur de notre équipe nationale manque d'expérience et aucun des autres responsables ne force le respect. Dans ce contexte, je précise bien que l'encadrement administratif a un rôle très important. Il faut un accompagnateur permanent avec l'équipe nationale comme ce fut le cas par le passé».

«Une bonne planification»

«En 2001, nous avons battu la Norvège et en 2005 nous avons pris le meilleur sur le Danemark. C'était le fruit de la bonne planification. D'ailleurs l'équipe de 2005 qui a terminé 4e au Mondial de Tunis a été formée en 1999. Elle a effectué une très bonne préparation pour être fin prête le jour J. Cétait grâce au travail bien fait de la direction technique dirigée par feu Lotfi Bouhli. Et maintenant plus de continuité, plus d'objectifs précis.

La majorité des joueurs de l'équipe nationale actuelle ont fait partie de l'équipe cadette, 4e au Mondial 2009, puis de l'équipe junior, 3e au Mondial de Grèce. Pourquoi, en accédant à la catégorie senior, l'équipe n'a pas continué sur sa lancée. Tout simplement, parce qu'elle n'a pas effectué de préparation adéquate et malgré ça on a gagné le titre africain en battant en finale l'équipe égyptienne il y a un an. Mais vite elle s'est rachetée en nous battant sur un score lourd (23-30).

«Détection et recyclage»

«Le handball chez nous demeure toujours le meilleur sport collectif. Néanmoins, il faut savoir le gérer. La matière première existe. Il faut détecter les jeunes aux talents prometteurs et recycler les entraîneurs. D'ailleurs, l'Etoile Sportive du Sahel vient d'organiser, en collaboration avec l'Ineps de Ksar Saïd, un séminaire de recyclage de deux jours animé par des experts français de grande renommée et des Tunisiens, dont votre interlocuteur et Néjib Ben Thayer, et ce, pour s'informer des nouvelles méthodes de formation et d'entraînement. La fédération tunisienne doit à mon avis évaluer cette participation au Mondial et en tirer les conséquences pour le redressement de notre sport favori qui doit être dirigé par des compétences. Il en existe beaucoup soit en tant que techniciens, soit en tant que dirigeants administratifs».