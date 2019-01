Tunisie: «Repenser notre capacité de réadaptation»

Ce n'est pas un hasard si la finale a opposé deux grandes nations du handball, le Danemark et la Norvège. Maintenant, au-delà du rendement du sept national, il s'agit de faire le bilan en pensant à se projeter et non pas à se diriger vers la rupture.

Il y a du bon et du moins bon au sein de cette sélection.

Il faut trancher sans se précipiter. D'ailleurs, avant d'aborder notre team national, il s'agit d'abord d'analyser l'évolution générale de la compétition nationale, pourvoyeuse du sept national autant que les pros qui militent en Europe. Notre compétition manque d'intensité, de pression, de concurrence et d'un nombre de matchs importants entre postulants traditionnels. Il faut comprendre qu'entre gros bras, tout se joue sur deux confrontations aller et retour.

Puis, c'est le désert même si les clubs dits formateurs ont de tout temps fourni le gros des troupes de nos clubs leaders » !

« Placer le curseur un peu plus haut »

« Se maintenir à un niveau appréciable demande une sacrée dose d'adrénaline et des adversaires prestigieux qui vous poussent à vous transcender. Nous devons sérieusement réfléchir à un plan ambitieux pour permettre à terme au handball tunisien de renaître de ses cendres. Même si nous atteignons souvent la plus haute marche du podium continentale, ce n'est pas forcément une référence car il faut placer le curseur bien plus haut. Il faut tendre la main aux clubs formateurs et ne plus les vider de leur substance. Ce n'est pas seulement une question de travail à la base, dans les clubs, mais un problème de fond.

Les petits clubs, grands pourvoyeurs de l'élite, doivent être mieux servis, en les dotant des moyens, de l'infrastructure, de la logistique et des stages en tout genre. C'est là que nous dénicherons les champions de demain, ceux que l'on façonnera par la suite pour faire d'eux de véritables compétiteurs».

«Accompagner l'émulation de la promotion montante»

«Vous savez, le handball est avant tout un sport d'oppositions parmi les jeux collectifs de contact. Travailler sa charpente musculaire, garder un certain niveau athlétique, tout cela se travaille.

En clair, ça se répète puis ça se maîtrise !

Bien entendu, il y a aussi le volet ambiance de groupe, vestiaire,

leadership, encadrement, sérénité, cohésion de groupe et discipline. Mais ça, c'est la cuisine interne du sept national, et, c'est au plateau technique de maîtriser tout cela et de savoir communiquer et gérer ses poulains.

Du point de vue technique maintenant, je pense que la Tunisie pouvait mieux faire. Maintenant, nous devons nous remettre à travailler sérieusement à tous les niveaux en ne négligeant aucun aspect d'ordre structurel, conjoncturel et, bien entendu, sportif pour rebondir. Identifier et revoir la hiérarchisation de chacune des composantes individuelles de l'élite. Techniquement, il faut revisiter et corriger systématiquement et efficacement la capacité de combinaison, la capacité d'analyse, la capacité d'équilibre, la capacité d'orientation, de rythme et de réaction. Réajuster quand il le faut, c'est-à-dire repenser la capacité de réadaptation. L'avenir de notre handball en dépend.

Mais je suis confiant. La base existe déjà.

Il s'agit juste d'accompagner la promotion montante dans le bon sens. Nous avons une génération de joueurs qui doit proposer un handball de meilleure qualité car le talent est là pour la plupart.

Au final, je dirais que les Mohamed Soussi, Marouen Chouiref, Mosbah Sanai, Jallouz, Rafik Bacha, Boughanmi, Makram Missaoui, Marouen Magayez, Oussama Hosni, Jihed Jaballah, Ramzi Majdoub, Khaled Haj Youssef et d'autres, doivent apprendre de ce Mondial. Au sein du haut niveau, toute hésitation, dispersion ou tergiversation est payée cash.

Il faut s'imprégner de cette règle et en mesurer toute la portée, voilà tout! ».