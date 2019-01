Tunisie: La fatigue et les maladresses ont pesé lourd !

Malgré les efforts de Krol et une gestion intelligente de son effectif qu'il a fait tourner d'un match à l'autre, le coach hollandais n'a pu éviter les blessures de Hubert, Kouakou, Marzouki, Hamdouni, Ben Ali en raison du rythme infernal de la Ligue 1 et la Coupe de la CAF.

Face à l'USBG, le CSS était mieux loti avec le retour en force de Moncer qui a redonné au jeu sfaxien un second souffle pour cette reprise qui s'annonce décisive pour le titre national et pour la phase de poule de la Coupe de la CAF.

Si le CSS a été accroché dans sa belle série de succès par l'USBG, c'est à cause de la fatigue, des maladresses de ses attaquants et de l'arbitre Haythem Guirat qui a été la vedette de ce match en refusant un but régulier et en oubliant de siffler un penalty flagrant pour Manuchio. Ce fut trop pour les joueurs sfaxiens qui ne s'attendaient pas à ce comportement qui ne faisait pas honneur au football et à l'arbitrage tunisiens.

Manuchio rate le K.-O.

Il est à souligner que le CSS a réagi violemment après la reprise pour gagner, mais, en dépit des appréciations de l'arbitre Guirat, ses joueurs auraient pu marquer.

«Il était difficile de gagner ce match face à l'USBG dans de telles conditions extra-sportives. Ajoutez à cela le rythme endiablé des deux compétitions nationale et continentale à raison d'un match tous les trois jours. En dépit de tout cela, le CSS a fourni une bonne prestation, mais nous avons manqué de concrétisation face aux buts adverses», a souligné l'entraîneur adjoint Mahmoud Masmoudi.

La rentrée de Moncer et Chawat a métamorphosé le jeu du CSS devenu plus direct et plus compétitif. Les incursions et les manœuvres sfaxiennes sont devenues plus consistantes et plus dangereuses pour faire le break. Mais Manuchio, Herzi et Chaouat ont manqué de peu le but de la victoire.

L'évocation du CSS

Après la fin de cette parodie de football, le CSS a formulé une évocation contre la participation du joueur brésilien Gilmerson Dos Santos Bahia au match.

Les dirigeants sfaxiens fondent leur évocation sur le fait que ledit joueur ne satisfait pas aux règlements de la FTF qui stipulent que «pour être recruté, Dos Santos devait avoir disputé au moins cinq matches internationaux avec les sélections de son pays, à savoir le Brésil», une condition que Dos Santos ne remplit pas d'après le CSS. Affaire à suivre.