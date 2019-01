Sénégal: Ziarra Thierno Saidou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall - Thierno Madani Tall prêche la paix et la retenue

La cérémonie officielle de la 39ème édition de la ziarra dédiée à Thierno Saidou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall s'est tenue hier, dimanche 27 janvier. Occasion pour le khalife Thierno Madani Tall de prêcher pour des élections apaisées.

La tension notée dans le landerneau politique inquiète la famille omarienne à moins d'un mois de l'élection présidentielle.

Dans son discours hier, dimanche 27 janvier à l'occasion de la cérémonie officielle de la 39ème édition de la ziarra dédiée à Thierno Saidou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall, le khalife Thierno Madani Tall a formulé des prières pour des élections apaisées.

Il a appelé les acteurs politiques et les citoyens à la retenue en rappelant le rôle qu'ont joué les parrains de la ziarra.

«A l'occasion des campagnes électorales, nos hommes de Dieu accordaient des conseils aux citoyens de tous bords et des politiques surtout, ils appelaient à la retenue et à éviter toute action violente ou toute émeute dans la finalité.

C'est dans cette perspective que nous prions pour la fin de toutes les tensions dans les pays musulmans et ceux du monde où règnent la tuerie, l'effusion du sang», a déclaré Thierno Madani Tall.

Il ajoute que « le monde meilleur où règnent la sécurité et la stabilité se construit sur le socle de la justice et du respect des droits des autres ». Prenant la parole, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye est aussi revenu sur les actes posés par les guides religieux.

«A chaque fois que le Sénégal connaissait une crise, Thierno Saïdou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall faisaient des déclarations pour calmer les acteurs et leurs paroles étaient très respectées», a rappelé Aly Ngouille Ndiaye.

Toujours dans son prêche pour l'unité et la paix dans les cœurs, Thierno Madani Tall a invité les citoyens à bannir la haine et toute attitude qui peut mener à la division et à l'animosité.

Il invite ainsi les citoyens à s'inspirer des parrains de la ziarra qui ont été des portes étendards de la parole de vérité et de l'orientation vers le bien. « Il devient nécessaire aux croyants de veiller à avoir des comportements doués en copiant le modèle du prophète.

Si on parcourt la vie de nos nobles hommes de Dieu, l'on se rendrait compte qu'ils avaient des comportements doués de l'Islam et qu'ils éduquaient leurs familles et disciples dans ce sens en orientant les gens dans leur religion», a fait savoir Thierno Madani Tall.

Pour lui, les «vaillants hommes suivaient la voie de leurs grands pères Cheikh Omar Foutiyou et ils ne manquaient jamais de saisir l'occasion pour rappeler aux autorités étatiques et dirigeants politiques leurs obligations vis-à-vis des citoyens ».

Thierno Madani Tall en appelle ainsi à une «meilleure prise en charge des nécessiteux, à une plus grande justice sociale et à une meilleure considération à l'endroit des savants».

En effet, Aly Ngouille Ndiaye a aussi saisi l'occasion pour solliciter des prières pour la réalisation des projets du Président Macky Sall pour les familles religieuses et pour le pays.

«Macky Sall est au courant de votre projet pour la reconstruction de la mosquée et il donnera sa participation.

Le Président de la République n'a pas oublié les familles religieuses depuis son accession à la magistrature suprême. Ce qu'il a fait à Touba, à Tivavouane, il l'a fait à Cambérène etc.», a dit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

DERIVES SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET FAUSSES INFORMATIONS : Le Khalife invite à prendre des mesures

Dans son discours hier, dimanche 27 janvier lors de la cérémonie officielle de la 39ème édition de la ziarra dédiée à Thierno Saidou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall, le Khalife Thierno Madani Tall a déploré les dérives sur les réseaux sociaux et les fausses informations.

«Aujourd'hui, c'est avec indignation que nous constatons qu'il est devenu monnaie courante dans le monde en général et dans notre pays en particulier de s'en prendre à l'intégrité physique et morale des personnes à travers les médias et les réseaux sociaux», a regretté Thierno Madani Tall.

Aussi dira-t-il, «nous lançons ici un appel solennel à la retenue et au respect envers les autorités tels qu'elles soient étatiques, religieuses et la société civile.

Evitons les fausses informations qui n'ont d'autre objectif que de détruire l'honneur des citoyens, des relations et des familles et cette méchanceté est à bannir».

Sur ce, Thierno Madani Tall interpelle les organes de presse plus particulièrement la presse en ligne afin de mettre un terme à ces dérives.