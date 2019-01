Tunisie: L'ASM fait d'une pierre deux coups !

Soliman sort ses griffes !

Toujours volet groupe A, le COM a été étrillé par l'ASS (0-4) ! Soliman a signé ce succès suite à un triplé de Rached Arfaoui 31', 48' et 77', et un but de Ali Ben Slimane. L'ES Jerba, à son tour, est venu à bout de l'ASOE (3-2). Les buteurs de ce match sont Hamdi Salhi, Massoud Derbali, Nader Bouajila, Sadok Touch (contre son camp) et Khalil Gontassi. Enfin, le CSK et l'USS se sont neutralisés un but partout, suite à des réalisations de Mustapha Tmanni et Anouar Mannaï sur penalty.

Dans le groupe B, le CS Chebba a pris le large. Une courte victoire contre l'OCK, et au leader de consolider ses positions. Amine Waili et Sadok Ben Salem en fin de partie ont permis à Chebba d'enchaîner. Les Insulaires de Kerkennah ont entretenu l'espoir par Jamel Belkhir à la 43'.

Gafsa, trois classes au-dessus

Rien ne va plus à Sidi Bouzid ! L'OSB a été corrigée par EGSG, intenable. Gafsa a gagné grâce à des buts de Gaïth Zammal (auteur d'un doublé) et Hazem Mbarek. Radès, par contre, n'a pu venir à bout de Jebeniana. Ahmed Trabelsi a ouvert la marque pour l'ESR et Sameh Bouguerra a égalisé à la 89'. L'ESHS n'a pas raté l'aubaine de jouer dans son fief. L'ES Hammam-Sousse a glané trois points face à SA Menzel Bourguiba grâce à un but signé Amine Triter. La palme revient à Ben Arous lors de cette journée. Le SCBA a gagné loin de ses bases, battant l'ASK suite à des buts de

Firas Aissaoui et Hamza Ben Hassine. Enfin, le Stade Sportif Sfaxien et Jendouba Sport se sont neutralisés (1-1). Imed Jabeur a répondu au but de Hosni Laâbidi.

Résultats

Poule A

Ariana (huis clos) : AS Ariana-Sfax RS : 1-1

La Marsa : AS Marsa-AS Djerba: 1-0

Korba : CS Korba-US Siliana : 1-1

Béja : OBéja-ES Zarzis : 2-0

Médenine : CO Médenine-AS Soliman : 0-4

Djerba : ES Jerba-AS Oued Ellil: 3-2

Poule B

Radès : ES Radès-CS Jebeniana: 1-1

Hammam-Sousse : ESH-Sousse-SA Menzel Bourguiba : 1-0

Sfax : SS Sfaxien-Jendouba Sport: 1-1

Chebba : CS Chebba-OC Kerkennah : 2-1

Kasserine : AS Kasserine-SC Ben Arous : 0-2

Sidi Bouzid (huis clos) : O Sidi Bouzid-EGS Gafsa : 0-3

Classement

Poule A

Pts

1) AS Marsa 28

2) AS Soliman 27

-) ES Zarzis 27

4) Olympique de Béja 26

5) ES Jerba 24

6) CO Médenine 19

7) US Siliana 15

-) AS Ariana 15

9) Sfax RS 14

10) CS Korba 13

11) AS Oued Ellil 12

12) AS Djerba 6

Poule B

Pts

1) CS Chebba 38

2) EGS Gafsa 28

3) SA Menzel Bourguiba 25

4) AS Kasserine 21

5) ES Radès 20

6) SS Sfaxien 19

7) Jendouba Sport 17

8) SC Ben Arous 15

9) ES Hammam-Sousse 14

-) O Sidi Bouzid 14

11) CS Jebeniana 11

12) OC Kerkennah 10