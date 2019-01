Tunisie: Ils s'éloignent de ce qui les a rendus grands

C'est sûrement pareil à d'autres sports, mais le handball avait au moins, par le passé, cette faculté de se démarquer de l'insuffisance et des manquements. Les différentes sélections se donnaient le droit de s'imposer et de se faire raison dans les différents contextes et échéances. De dépasser les limites des possibilités sportives, les faire exploser, toujours plus vite, plus loin, plus haut. Tout cela, dans une course effrénée à l'exploit et aux performances. Le handball, tel qu'on le vivait par le passé, était chargé sans cesse de produire un sentiment d'euphorie et d'accomplissement, favorable au surpassement et à la générosité dans l'effort.

Il est évident qu'en ce temps-là l'évolution de la sélection découlait d'une certaine cohérence. D'une mobilisation à toutes épreuves. On savait ce qui faisait la force de la sélection. Mais on savait encore davantage son aptitude à s'identifier à tout ce qui avait rapport à la compétition. La sélection et ses joueurs ne sont pas plus aujourd'hui ce qu'ils sont censés être réellement. Ils sont devenus des joueurs ordinaires, en manque de solutions et d'alternative. Tout cela nécessite une régulation urgente. Le modèle sportif préconisé est au bord du gouffre.

Avec la déformation et les manquements imposés essentiellement par des considérations extra-sportives, des excès et des débordements de tout bord, l'exemplarité du handball, archétype majeur de notre sport, tend à disparaître. Le handball n'est plus aujourd'hui loin du contre-modèle absolu : ultra-individualisme, indiscipline, dérapage... Il semble entendu aujourd'hui que les valeurs sportives et toute la signification qui s'y rattache n'ont plus de sens ou de raison d'être ni pour les joueurs ni pour le staff technique. C'est à ce titre qu'il faudrait déclencher la réflexion sur un sport en perte d'identité. Des dispositions doivent être prises pour que cette discipline, qui faisait jadis notre fierté, ne se transforme en grain de sable dans la machine du sport tunisien.

Il faut dire qu'au-delà des constats, les obligations et les contraintes continueront toujours à peser, voire à conditionner la réalité du handball tant qu'on n'a pas trouvé les solutions adéquates et pris les décisions nécessaires.

Point de réactivité, point de résultats.