Tunisie: «Une carrière en deçà des... espérances»

Le meneur de jeu «sang et or» ne tarde pas à trouver ses marques et à s'imposer comme le maître à jouer. Adel s'illustre par son habileté technique et son sens de l'organisation. «L'entraîneur Mohamed Gritli m'a encouragé à aller de l'avant et de gagner ma place chez les seniors. Et vint le jour où Bobec, étant l'entraîneur des seniors, m'a vu et a décidé de lancer sept juniors dans le groupe des seniors. Avec moi, il y a eu Zarga, Trabelsi, Ben Yahia, Laroussi et Soula, nous avons été retenus pour le stage de l'équipe seniors à Aïn Drahem. C'est que j'ai réussi mon examen de passage à l'âge de 17 ans, disputant mon premier match face à l'ASM, à La Marsa. J'ai été dans la dynamique du succès jusqu'à l'arrivée de Mokhtar Tlili qui ne m'a pas titularisé lors des deux premiers matches du championnat, mais après, je suis devenu titulaire à part entière. Nous avons remporté deux Coupes de Tunisie face au SRS et au CA», a encore souligné Adel Latrache.

A 19 ans, le jeune milieu de terrain vit un bonheur qui dépasse ses attentes. Mais face à l'euphorie, d'autres exigences se manifestent : le devoir de se maintenir afin de ne pas décevoir. «Ma tâche s'annonce délicate, surtout après les arrivées de Tarek Dhiab, Fathi Ouasti et l'éclosion fulgurante de Nabil Maâloul qui a excellé dès son premier match avec les seniors. Devant cette armada de grands footballeurs, feu Baba Hmid a eu l'embarras du choix. J'étais malchanceux en me blessant à Aix-en-Provence lors d'un stage avec l'EST. Avec ma rééducation et la stratégie de feu Hmid avec le 4-3-3, je suis devenu remplaçant de luxe.

Certes, Hmid Dhib voit en moi un grand potentiel technico-tactique et me fait prendre consicence de la chance qui se présente à moi. Pendant cette période, j'ai été convoqué en équipe de Tunisie juniors, olympique en 1982 par Baba Hmid, mais encore une fois, j'ai été blessé», a encore affirmé l'ex-milieu de terrain «sang et or».

Il y a eu un grand nombre d'entraîneurs qui ont succédé à feu Hmid Dhib, tels que Mrad Mahjoub, Lemerre, Amarildo, Tony Piechniczek et Zmuda. Tout ce beau monde de techniciens a fait de Adel Latrache un joueur de grande classe et aussi un entraîneur qui a fait carrière avec les équipes qu'il a dirigées. «Avec Mrad Mahjoub, ce fut un apprentissage fort bien réussi, dommage pour lui qu'il n'a pas eu de chance pour achever son programme. Avec Amarildo, j'ai retrouvé une seconde jeunesse en terminant second meilleur buteur du championnat et une convocation en équipe de Tunisie en 1986 de la part de Youssef Zouaoui. Nous avons remporté le titre national et joué la finale de la Coupe de Tunisie. Mais, en raison d'un carton rouge récolté face à l'ASM, je n'ai pas joué la demi-finale et la finale. De ce fait, j'ai raté la chance une énième fois de m'illustrer. Avec Tony, je me suis réhabilité et j'ai retrouvé ma place de titulaire pour remporter le titre national et la Coupe de Tunisie.

Mais l'arrivée de Zmuda et l'incompatibilité d'humeur de Slim Chiboub m'ont empêché de prolonger ma carrière avec ma famille, l'Espérance Sportive de Tunis.

Au cours d'une séance d'entraînement, Feddou, Trabelsi et moi, nous étions blessés et nous avons consacré notre séance d'entraînement à des tours de piste. Mais, après quelques jours, je me suis senti apte à être dans le groupe. Mais Slim Chiboub n'a pas voulu que je reprenne les entraînements sans son consentement. Alors, il a tout fait pour que je sorte par la petite porte, tout comme Khaled Ben Yahia. Il faut dire que, hélas, je regrette d'être passé à côté d'une carrière plus glorieuse. J'ai décidé d'arrêter ma carrière footballistique à l'âge de 30 ans parce que je me sentais indésirable de la part des dirigeants qui étaient injustes à mon égard, tels que Dr Jalel Ghali, Hédi Jilani qui m'a sanctionné une année entière sans mobile apparent. Je suis gentil et respectueux et j'aime le respect mutuel. Par ces sanctions injustifiées, j'ai raté la finale contre Gor Mahia. Dommage pour moi et pour l'EST», a encore ajouté Adel Latrache.

Après avoir décidé de quitter l'EST, Slim Chiboub a voulu transférer Adel Latrache à EMM et au CSHL, mais le talentueux milieu de terrain a refusé catégoriquement l'offre insensée de Chiboub.

«J'ai refusé les offres d'EMM et du CSHL. J'ai décidé d'entraîner les jeunes du ST, et ce, grâce à Si Salhi. Mais au bout de trois mois, j'ai décidé de quitter le club du Bardo en raison d'appartenance à l'EST. De ce fait, Slim Chiboub a voulu rectifier le tir, il m'a fait engager avec les minimes en compagnie de Abdel Jabbar Machouche.

Je vous souligne que j'ai entraîné Mouîne Chaâbani, lorsqu'il a été minime. Je suis devenu adjoint avec Amilton et on a remporté la Coupe afro-asiatique, mais, en championnat, ça n'a pas marché et Amilton a été viré. Il y a eu beaucoup d'expérience comme entraîneur et adjoint, mais cela s'est mal terminé pour moi avec Kanzari, Kasri, De Mories et Ben Yahia. Les mésaventures sont devenues nombreuses et j'ai décidé d'avoir le Capa. Avec mon diplôme, j'ai entraîné GS, ASG, Ohod, El Wahda, USBG et d'autres équipes d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis», a conclu Adel Latrache.

Aujourd'hui, Adel Latrache est entraîneur de Métouia FC, et suit attentivement la compétition nationale et l'Espérance Sportive de Tunis. «Actuellement, l'EST domine outrageusement la compétition nationale. Nous avons réussi à remporter haut la main la Ligue des champions. Maintenant, il faut avoir un axial de grande dimension et un arrière gauche, surtout que Ben Mohamed n'a pas le registre d'un arrière gauche, et avoir surtout un régisseur à l'instar de Darragi qui peut avoir le profil d'un buteur et d'un régisseur», a conclu le prestigieux milieu de terrain de l'EST.