Tunisie: «Une préparation tronquée»

«En outre, les membres actuels de la fédération ont oublié que seuls les techniciens tunisiens ont réussi à la tête de l'équipe nationale. On se rappelle tous la paire Sayed Ayari et Saïd Amara et de l'excellent directeur technique feu Lotfi Bouhli et autres.

D'un autre côté, le bureau fédéral ne compte pas dans ses rangs d'anciens handballeurs et de bons techniciens, et ce, en raison du mauvais système d'élections au bureau fédéral. Pour revenir à notre préparation au dernier Mondial, j'affirme que se classer 12e sans préparation avec un staff technique inexpérimenté est une belle performance confirmant que nous avons des joueurs qui sont capables d'aller loin avec bien sûr une bonne planification de travail.

Ainsi, je propose à la fédération d'organiser un séminaire en présence de nos grands techniciens pour évaluer et tracer un plan de travail avec un programme étoffé et des objectifs bien définis. Le handball tunisien force le respect aux échelles continentale et mondiale. Il faut qu'il garde sa réputation».