Sénégal: Dynamiques de solidarité des sénégalais face à la pauvreté - Le Pr Abdou Salam Sall pose la reflexion

L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts) a organisé une séance académique, ce vendredi 25 janvier 2019. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activités portant sur l'animation de l'espace scientifique.

L'un des thèmes retenus pour cette journée de réflexion porte sur un questionnement du professeur Abdou Salam Sall : «Les Sénégalais sont-ils solidaires de la pauvreté? Analyse longitudinale sur un demi-siècle».

En comparant différentes sociétés, il est avéré que la place du lien social au sein des processus de paupérisation a été capitale. Du moins, c'est que semble dire le thème du professeur Abdou Salam Sall.

En faisant une analyse longitudinale, le sociologue explique que « cet article reconstitue 80 ans d'histoire économique et sociale à partir des itinéraires individuels pour dessiner la carte de vie relationnelle au Sénégal jusqu'en 2009 ».

Le Pr Sall dit avoir élaboré un questionnaire dans lequel il a posé « la question de savoir comment l'individu a été aidé pour accéder à des ressources ».Ce qui lui a permis d'obtenir un certain nombre de résultats.

Généralement, suivant les itinéraires, il est observé que « 71,5% des individus à revenu faible bénéficient régulièrement d'une aide quels que soient la génération et le statut de l'individu (46738 itinéraires) », informe Abdou S.Sall.

Toujours, selon lui, sur les 80 dernières années, les soutiens ont été consentis principalement par « les conjoints à hauteur de 23,4%) et les ascendants (20,90%) ».

Selon le sociologue, les descendants prennent le relais pour « 9,5% pour le passer aux autres parents (tantes, oncles) », à hauteur de 7,3%.

Les frères et sœurs interviennent pour 5% alors que les amis aident pour 2,7%. Quant aux patrons, M. sall fait savoir qu'ils participent pour 1,10%, les ONG, les associations et organisations apportent leur concours avec la même amplitude à 0,2%.

Le Pr Sall continue, en révélant que d'autres soutiens épars sont estimés à 1,3%. Néanmoins, le sociologue fait une classification des différents types d'aides.

En premier lieu, les aides dites verticales qui se font des institutions publiques vers les individus. Les liens verticaux restent serrés « lorsqu'on les considère dans la durée et en faveur des personnes aux revenus faibles (pauvres et non pauvres) », révèle l'étude faite par le professeur.

Plus largement, ce sont les liens institués pour gérer l'assistance de proximité qui apportent les soutiens aux personnes à revenus faibles. Cette étude rapporte que les «aides exceptionnelles sont moins importantes car pour toutes les générations, elles sont estimées à 62,4% ».

L'aide horizontale quant à elle, se fait entre individus et provient toujours des mêmes catégories. Et même si l'amplitude diminue, les soutiens proviennent principalement des mêmes catégories, notamment les conjoints (13,4%), les ascendants (12,3%), les autres parents (10,20%), la part des frères et sœurs est de 8,8%, dixit le professeur.

Pour terminer, Abdou S. Sall tire un certain nombre de conclusions. Il estime que les « Sénégalais sont peu solidaires des plus pauvres que, plus on est pauvre, moins on est aidé, l'aide institutionnelle est dérisoire, l'aide horizontale est sans commune mesure avec l'aide verticale ».

Avant de proposer certaines solutions : « reconsidérer la famille dans sa fonction sécuritaire et œuvrer à la réhabiliter dans les politiques publiques, favoriser les interventions de proximité et les liens serrés et enfin cibler les institutions défaillantes alors que le besoin de solidarité verticale devient impératif», a fait savoir le sociologue.