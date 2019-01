Soudan: Le Président de la République annonce la prolongation du cessez-le-feu

Kadugli — - Le Président de la République, le Marechal Omer Al-Bashir, a annoncé Lundi la prolongation du cessez-le-feu dans les Zones d'Opérations jusqu'à ce que la Paix soit Rétablie dans le Sud-Kordofan et le Nil Bleu.

"Nous recherchons et négocions pour la paix afin de réaliser les aspirations du peuple de l'Etat", a déclaré le Président lors d'un Discours prononcé au Stade Interne de Kadugli. "Nous nous rendrons dans n'importe quel endroit pour la Paix afin que l'Etat du Sud-Kordofan reprenne son premier cours", a-t-il déclaré. Il espère que la prochaine visite se fera dans la ville de Kauda.

Le président de la République a promis d'achever tous les Projets de Développement et de Services dans l'Etat, surmontés du périphérique et reliant l'Etat à l'Electricité Nationale.

Le Président de la République a salué les Martyrs et leurs Familles et s'est engagé à fournir tous les Services et Moyens de Production de base aux Familles des Martyrs, tout en saluant les Efforts des Forces Armées Soudanaises (FAS), de la Police, de la Sécurité et des Forces de Soutien Rapides (FSR) qui ont amené les Martyrs à la Défense de la Patrie. Il a ajouté: "Nous allons travailler pour autonomiser les Jeunes et les fournir des Emplois Libre et Gouvernemental".