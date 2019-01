Soudan: Le Soudan participe aux réunions d'ESCWA à Beyrouth

Khartoum — Le directeur général du Bureau central des statistiques, Dr Karam Allah Ali Abdul Rahman s'est dirigé ce lundi vers la capitale du Liban, Beyrouth pour participer à la 13e session du comité socio-économique de statiques de l'ONU pour l'Asie occidentale (ESCWA).

Les réunions auront lieu les 29 et 30 janvier avec la participation des responsables et représentants des organes nationaux des statistiques dans les pays membres d'ESCWA et des experts ainsi que des délégués des organisations régionales et internationales dans le domaine de statistiques.

Al-Alim Abdul Ghani, directeur adjoint du bureau central des statistiques a indiqué que le Comité débattra lors de ses réunions d'un certain nombre de questions statistiques portant sur la technologie à des fins statistiques et sur ses incidences, les statistiques, les objectifs de développement durable et le programme de travail proposé pour la période à venir.