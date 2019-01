Soudan: Le Président de la République arrive à Kadugli

Kadugli — - Le Président de la République, le Marechal Omer Al-Bashir et sa délégation l'accompagnant sont arrivés à Kadugli, capitale de l'Etat du Sud-Kordofan pour une visite dans cet Etat afin de marquer la fin de la Célébration de la Journée Nationale du Martyr n ° 26, qui se tient actuellement à Kadugli.

Il a été reçu à l'Aéroport de Kadugli par le Lt-Gén. Ahmed Ibrahim Mafdal, Wali de l'Etat du Sud-Kordofan, des membres de son Gouvernement, un nombre de Walis des Etats du Sud-Darfour et de l'Est-Kordofan, du Nord-Kordofan, des Dirigeants Politiques et Législatifs et Exécutifs, des Partis Politiques de l'Etat et des Administrations Civiles.

Le Président de la République inaugure la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de l'Université de Dalang ainsi que le Laboratoire de Référence et la Nouvelle Station Turque à la ville de Kadugli, et un nombre d'autres Projets de Développement et de Services.