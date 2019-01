Soudan-Turquie - Coopération pour établir des villes technologiques

Khartoum — le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche technologique a annoncé l'achèvement des préparatifs pour le lancement du projet d'échange des expériences entre la ville technologique d'Afrique et un certain nombre de villes technologiques en Turquie.

Un projet de corrélation inverse de 2.200 000$ a été signe ce lundi visant au renforcement des capacités entre la ville technologique d'Afrique et l'Agence turque pour la coordination et coopération et le Centre de recherche et études économiques de l'Organisation de la Coopération islamique et la Banque islamique pour le développement.

Le projet vise à créer une infrastructure solide d'équipement de recherche moderne au sein de la ville d'Afrique et à augmenter la capacité des ressources humaines de la ville à contribuer au renforcement de l'infrastructure technique du pays, a indiqué Dr Osama président de la ville technologique d'Afrique.