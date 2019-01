Burkina Faso: RIJ - Le nouveau comité de pilotage entend dynamiser davantage le réseau

Le RIJ qui existe depuis 2001 est l'un des réseaux le plus dynamique et actif du paysage médiatique au Burkina Faso. Son AG qui était annuelle auparavant se tient maintenant chaque deux an et est considérée comme une action de redevabilité par son comité de pilotage composé de six personnes.

Le secrétaire général du bureau sortant, Oumar Ouédraogo, parlant du bilan moral a indiqué que plusieurs formations en faveur des journalistes ont été menées dans certaines régions du Burkina et hors du pays afin de contribuer à la promotion de la paix et la cohésion sociale.

Certaines formations consistaient à inciter les journalistes à faire des reportages à travers le Smartphone (formation MOJO) et, avec le soutien d'un des partenaires, le RIJ a mis en place un fonds de soutien à la production dans le cadre du « journalisme sensible au conflit ».

22 journalistes ont à cet effet bénéficié de ce fonds pour la production des reportages sur la gestion et la prévention des conflits. En outre, dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits, le Réseau d'Initiatives de Journalistes a organisé plusieurs autres activités.

Grace aux subventions des partenaires et aux différentes consultations et formations, le RIJ a enregistré en 2017-2018 des recettes évaluées à plus de 42 millions de FCFA.

Les dépenses sont estimées à plus de 38 millions de FCFA selon Karim Bikienga, trésorier. La nouvelle équipe a comme budget de base un total de près de 4 millions.

A l'issue du bilan, l'Assemblée Générale a procédé à l'élection des membres du nouveau bureau. Romaine Zidwemba a été élue nouvellle coordonatrice et conduira l'équipe entrante.

« Nous allons poursuivre la même mission que l'équipe sortante en essayant de diversifier au maximum nos activités, de dynamiser la structure et de rassembler tous les membres autour du bureau pour que le travail puisse aller de l'avant parce que c'est la force du réseau de pouvoir compter sur ses membres » a-t-elle déclaré.

La mission que le nouveau comité de pilotage s'assigne est de poursuivre les formations afin de permettre aux membres de renforcer leurs connaissances en matière de journalisme et de donner plus de visibilité aux actions du RIJ.