Congo-Kinshasa: Les premiers pas de Félix Tshisekedi - Des convocations en série à la présidence

Le vent du changement souffle déjà sur la RDC. Le président élu cherche à imprimer sa marque pour un Congo nouveau et prospère. Félix Tshisekedi veut reprendre le contrôle de la situation, conscient du fait que le peuple l'attend au tournant avec l'espoir de vivre réellement le changement dans la marche de l'Etat. Des personnalités défilent déjà à la présidence de la République pour s'expliquer sur certains dossiers d'Etat.

Le président de la République, Félix Tshisekedi, fait déjà peur. Avec l'imperium que lui confère la Constitution, il tient à imprimer le plus rapidement possible sa marque. Pour le moment, des personnalités, notamment ministres et mandataires, sont convoqués à la présidence pour s'expliquer sur certains dossiers d'Etat.

A la présidence, on tente de calmer le jeu. « Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Le président de la République veut juste s'enquérir de la situation du pays aux fins de remettre de l'ordre sur certains pans de la société. Il a pris un engagement devant le peuple, à savoir amener réellement le changement dans la marche de l'Etat », expliquait à notre rédaction un cadre de CACH, la coalition au pouvoir.

Est-ce à dire que des têtes vont tomber ? Il a exclu d'emblée cette hypothèse. « On est loin de ce cas de figure. Ce n'est pas non plus un règlement des comptes. Loin de là », a-t-il tenté de rassurer.

Toujours est-il que le président de la République s'est véritablement inscrit dans la logique du changement. Il sait que ses premiers cents jours à la présidence seront minutieusement scrutés. L'Udps, son parti, lui a déjà rappelé de ne pas trahir le serment de son défunt-père, à savoir « Le peuple d'abord ». Et le président de la République en est bien conscient. Ses premiers pas vont dans le sens d'une rupture avec le passé.

Depuis sa prise des fonctions, suivie de la nomination de son directeur de cabinet, en la personne de Vital Kamerhe, des convocations se succèdent à la présidence. Des personnalités de haut rang - la plupart aux affaires - défilent à la présidence pour apporter des éclaircissements sur certains dossiers d'Etat. L'action amorcée par le président Félix Tshisekedi est le signe annonciateur d'une vague qui va se déferler sur l'ensemble du pays. La panique commence déjà à gagner ceux qui ont été aux affaires pendant le règne de Joseph Kabila.

Jusqu'où ira Félix Tshisekedi ?

Félix Tshisekedi ira-t-il jusqu'au bout de sa logique ? C'est la grande interrogation qui hante les esprits. Si certaines langues redoutent déjà que la présidence de la République se transforme en un parquet, dans l'entourage de Vital Kamerhe, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, on relativise.

D'ores et déjà, la présidence de la République a pris une série de mesures conservatoires en cette période transitoire, en attendant la mise en place du nouveau gouvernement. Des restrictions ont été imposées aux membres du gouvernement sortant et aux mandataires publics, au travers d'une correspondance du directeur de cabinet du chef de l'Etat datant du 25 janvier 2019.

Des sources concordantes confirment avoir vu défiler à la présidence le ministre du Budget Pierre Kangudia et son collègue de l'Economie Joseph Kapika.

A la suite des échauffourées meurtrières de l'Université de Lubumbashi, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikayi, serait également attendu à la présidence. Les mêmes sources rapportent que Kokonyangi, le braillard ministre de l'Urbanisme sous Kabila, devrait aussi faire le déplacement de la présidence pour faire l'état des lieux du patrimoine immobilier de l'Etat placé sous sa gestion. D'autres ministres et mandataires publics devraient compléter la liste.

Décidément, la peur gagne les rangs de ceux qui ont géré avec Joseph Kabila. Car, dans la foulée, on annonce que le président de la République a exprimé le vœu d'entendre le conseiller spécial de Joseph Kabila en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux, le professeur Luzolo Bambi. On sait que l'homme détient des dossiers bien corsés des cas avérés de détournement des deniers publics et de corruption. Mais, pendant le règne de Joseph Kabila, son action a souvent été étouffée par les caciques du régime qui se sentaient en danger.

En juin 2018, le professeur Luzolo Bambi avait laissé entendre que la RDC perdait « chaque année au moins 15 milliards USD du fait de la corruption et de détournement des fonds publics ». Des sources internes de la présidence rapportent que le chef de l'Etat veut aussi piocher vers le professeur Luzolo Bambi pour mettre fin au coulage des recettes publiques.

Autant dire qu'on est encore au début des convocations qui pourraient avec le temps être orientées vers les cours et tribunaux. Cela en attendant la mise en place effective du gouvernement. Les convocations en série, notent d'aucuns, sont des signes annonciateurs du vent de changement qui souffle déjà sur la RDC.