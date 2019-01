Angola: Quarante sociétés inscrites à la 1ère vente aux enchères de diamants bruts

Luanda — Au moins 40 entreprises se sont inscrites pour participer du 30 au 31 janvier à la première enchère brute de diamants en Angola, une initiative visant à renforcer l'engagement en faveur de l'innovation et de la transparence dans l'industrie du diamant, a déclaré lundi le ministre des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo.

Parmi les sociétés en lice pour la première vente aux enchères de sept pierres à haute teneur en carats, six sont angolaises et se joindront à des entreprises étrangères pour lancer la mise en œuvre de la nouvelle politique de commercialisation des diamants, approuvée par le Conseil des ministres le 27 juillet 2018, et qui met fin au monopole préférentiel des clients.

Diamantino Azevedo, intervenant lundi lors de la cérémonie de lancement de ladite enchère, a estimé que le défi de la diversification économique dépend de la dynamisation du secteur minier en stimulant la mise en œuvre de politiques macroéconomiques, en tenant compte du potentiel minier considérable du pays.

Selon le dirigeant, l'impact de ces politiques, par l'agrégation de valeurs, de produits exploitables et exportés, ainsi que leur potentiel de création d'emplois, se traduisent par la plate-forme de relance de l'économie nationale.

L'Angola occupe la 5ème place en termes de valeur dans le classement de l'industrie mondiale du diamant, raison pour laquelle le ministre estime qu'avec les nouvelles incitations à l'investissement, le renforcement des opérations en cours et l'agrégation des modalités de vente, sa contribution à la l'économie nationale va augmenter.

Il souhaite que le résultat final de la vente aux enchères, organisé par SODIAM en collaboration avec des sociétés minière Endiama et de Lulo, représente le point de départ de la mise en œuvre des nouvelles mesures et démontre à la société et au monde l'engagement de l'exécutif angolais en matière de transparence et de l'innovation dans le commerce des diamants.

Parmi les sept pierres à vendre aux enchères, se distingue un diamant de 114 carats (type Illa D-Color) et un autre diamant rose de 46 carats de la Société Minière de Lulo.