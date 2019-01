Tunisie/Maroc: Démonstration de force...

On avait beau dire que les Marocains du Raja, détenteurs de la dernière édition de la coupe de la CAF, ne sont plus les mêmes, de là les battre par deux buts d'écart chez eux... «Quel exploit!», et ce, depuis l'arrivée de Lemerre. Scandaient tous les supporters étoilés.

Un parcours ascendant, tout en puissance, en intelligence tactique et en... chœur, car les camarades de Boughattas ont répondu présents à tous les appels possibles et imaginables.

Physiquement, ils étaient frais face à une équipe de Raja intraitable à domicile. Avec leur exploit à Rabat lors de ce match aller de la coupe des clubs champions, les Etoilés peuvent prétendre -- en dépit de leur match retour à Sousse -- qu'ils sont dans le carré d'as avant même d'y être entrés : tactiquement avec le 4-3-2-1, les camarades de Msakni ont tout tenté et presque tout réussi. Avec Hanachi et Chikhaoui -- tout neuf -- sur le côté gauche et Kechrida sur le côté droit dans les couloirs, la stratégie imposée par Lemerre a été positive et fatale aux Marocains qui ne s'attendaient pas à une telle application de leurs adversaires.

Des joueurs appliqués

Il y a aussi la paire Msakni-Chikhaoui dans l'organisation qui a réussi un match parfait. Ajouter à cela le travail de sape de l'Algérien Karim Laribi qui a perturbé énormément les défenseurs marocains.

Mentalement, enfin, les ressources des joueurs étoilés, à l'instar de Msakni, Belarbi, Boughattas, Ben Aziza, Kechrida, Aouadhi, Bayou, Jmel, Badri, Laribi, Chikhaoui et Hanachi semblent inépuisables.

Après leur exploit à Rabat, grâce à deux buts de Msakni et Belarbi -- un coaching réussi de la part de l'entraîneur français -- que nous cachent-ils encore ? Que nous réservent-ils pour cette coupe arabe des champions ? Eux seuls le savent et Lemerre et son staff avec eux. Véritable casse-tête pour les Marocains et les autres équipes arabes qui s'apprêtent à affronter un groupe étoilé d'enfer, un public de fer, des dirigeants dévoués et des supporters assez fidèles.

Après le Wided au tour précédent de la coupe arabe, l'Etoile a encore fait des dégâts au club marocain, le Raja. Les ambitions légitimes des Etoilés ont eu raison d'un ensemble marocain qui a été bloqué dans ses manœuvres tout au long de ce match aller. Certes, après le but de Msakni, les Marocains ont réagi pour égaliser.

Ils ont multiplié les incursions sur les côtés pour désarçonner la défense étoilée. Les Marocains ont eu plusieurs occasions pour marquer, mais le gardien étoilé Bdiri étant vigilant en annihilant toutes les tentatives. Ce fut une victoire fort méritée pour l'Etoile qui a confirmé son retour en force depuis l'arrivée de Lemerre.