Cote d'Ivoire: Gestion des finances publiques - " Le pays est en rapide évolution "

Pour la troisième fois en 10 ans, la Côte d'Ivoire s'est engagée en 2018 dans une évaluation d'ensemble de l'efficacité de son système de gestions des finances publiques.

Une équipe de consultants internationaux, spécialisés dans l'évaluation de la gestion des finances publiques, a passé en revue la gestion des finances publiques de la Côte d'Ivoire sur la période 2014-2016, selon la méthode Pefa (Public expenditure and financial accountability, traduction en français : Dépenses publiques et responsabilité financière).

Réalisé à la demande du gouvernement ivoirien qui a bénéficié du soutien de l'Union européenne, cette troisième évaluation (le rapport Pefa 2017) a été finalisé le 25 janvier, au cours d'une cérémonie présidée par le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, au 20e étage de l'immeuble Sciam, au Plateau.

Il ressort du rapport qui a fait l'objet de discussion en plénière que « le système de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire est en rapide évolution, notamment vers le nouveau système de gestion de budget orienté résultat prôné par les directives de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (Uemoa) ».

En effet, le Pefa 2017 souligne que la Côte d'Ivoire a su intégrer les nouvelles technologies en matière de gestion publique et les nouvelles pratiques préconisées au niveau international. L'amélioration de la discipline budgétaire et le renforcement du dispositif institutionnel ont été mis en évidence également dans le rapport.

Toutefois des faiblesses ont été soulevées au niveau du système de contrôle, d'audit et de vérifications internes et externes ; la supervision des entreprises/établissements publics ; la proportion de marchés passés hors procédures concurrentielles ; et le système de remontée des informations, notamment sur la dette.

Le rapport d'évaluation selon la méthode Pefa est un outil qui permet à l'Etat de poursuivre ses efforts d'amélioration de l'efficacité de la gestion de ses finances publiques et de consolider sa marche vers l'émergence, à travers notamment le renforcement de son schéma directeur de la réforme des Finances publiques.

« Les résultats et recommandations de cette évaluation permettront d'identifier les points d'amélioration à apporter à notre système de gestion des finances publiques afin de s'assurer les perspectives meilleures et performantes », a indiqué le Secrétaire d'Etat, Moussa Sanogo.

L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Sem Jobst Von Kirchmann, a souhaité, quant à lui, que le rapport Pefa 2017 serve de catalyseur pour le dialogue autour des finances publiques.