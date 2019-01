Maroc: Une mission commerciale danoise au Maroc

Une mission commerciale danoise se rendra, du 26 au 29 mars prochain, au Maroc pour explorer la coopération dans le domaine des industries de la pêche, indique-t-on vendredi auprès des organisateurs.

Le cabinet Andersen Consult, à l'origine de cette initiative en collaboration avec l'ambassade du Danemark à Rabat, invite les entreprises danoises à participer à cette mission commerciale, qui sera placée sous le signe "Solutions danoises pour les industries de la pêche".

"La mission est une occasion unique d'explorer ce marché très prometteur pour les technologies de pêche danoises et leur savoir-faire et d'identifier les opportunités d'exportation dans les industries de la pêche en forte croissance", souligne un communiqué des organisateurs.

Soutenue par le Conseil danois du commerce, cette mission se concentrera sur la région d'Agadir, en mettant l'accent "sur la transformation du poisson, le refroidissement industriel, la pisciculture et d'autres industries liées aux fruits de mer et aux sous-produits dérivés, ainsi qu'à toutes les solutions techniques et de services destinées à ce secteur", précise-t-on.

Au programme figurent des rencontres B2B, des visites au port d'Agadir et aux usines locales de poissons, des séances de réseautage avec les entreprises et les agences publiques concernées, en plus de données sur le pays, le secteur de la pêche et ses potentialités.

Le communiqué relève que le Maroc, qui sert de passerelle vers d'autres marchés africains, jouit d'un taux de croissance moyen de 4,8% où le commerce extérieur représente près de 75% du PIB. Le Maroc, qui a développé une initiative de développement globale, "Halieutis", visant à moderniser divers maillons des industries du secteur, accorde la priorité à l'amélioration de la compétitivité et des performances du secteur de la pêche, rappelle la même source, ajoutant que les hommes d'affaires marocains sont généralement ouverts et faciles à approcher.