Cote d'Ivoire: Education nationale - Kandia Camara salue l'appui de la Chine au pays

La ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a parrainé, ce 28 janvier 2019, au Lycée jeunes filles de Yopougon, la 2e édition de la Journée de l'amitié sino-ivoirienne.

La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine se porte bien. Elle se porte encore mieux dans le domaine de l'éducation/formation.

Les échanges entre les deux pays, au dire de Kandia Camara, se sont davantage renforcés depuis l'évènement du Président Alassane Ouattara au pouvoir et ont pris un tournant qui intègre prioritairement la dimension éducative.

C'est au regard de cette dynamique que la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, marraine, hier, de la Journée de l'amitié sino-ivoirienne, au lycée Jeunes filles de Yopougon, a profité de l'occasion pour saluer l'appui du géant asiatique au système éducatif ivoirien.

Preuve de cette présence de plus en plus visible, a noté Kandia Camara, « la construction de l'un des plus grands, plus beaux et plus modernes des lycées de Côte d'Ivoire : le Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam ».

Témoignent également de l'excellence des relations sino-ivoiriennes, entre autres, la formation de milliers de jeunes ivoiriens en Chine, le renforcement des échanges culturels, la création d'un Réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine (Reiac), dont des membres séjournent chaque année à Pékin.

Kandia Camara s'est, par ailleurs, félicitée de la remise par la représentation diplomatique chinoise d'un véhicule de 13 millions au Reiac.

« Ce don traduit bien la crédibilité de votre structure. Félicitations et merci de servir de courroie de transmission entre nos deux pays », a-t-elle dit à l'endroit d'Henry Loua Yoro, président du réseau.

L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Weibin, s'est dit honoré de l'hommage rendu par l'école ivoirienne à son pays, à travers les belles prestations artistiques offertes par les six établissements invités à la manifestation.

Il a, à son tour, mis l'accent sur la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, dont l'un des fleurons, le Stade olympique d'Ebimpé sera livré bientôt.

Outre le véhicule offert au Reiac, le diplomate chinois a remis des prix et des kits scolaires aux clubs des amis de la Chine des écoles invitées et à des élèves.