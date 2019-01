Congo-Kinshasa: Gospel - Le single "Ye oyo" fait sensation

Le nouveau morceau du Pasteur Moïse Mbiye, posté sur YouTube depuis le 12 janvier, une rumba très jouée dans les rues de Kinshasa, est presque sur toutes les lèvres.

En deux semaines à peine, "Ye oyo" (Le voici) a totalisé plus de 1 750 000 de vues accompagnées de 4 766 commentaires. Le single dont Moïse Mbiye est lui-même auteur et compositeur est un extrait du mini album "Je t'aime" qu'il s'apprête à lancer sur le marché. Le chantre l'a entièrement dédié à l'amour, d'où la précision sur son contenu « 100% mariage » écrit à côté du titre. Sortie sous son propre label, Bibomba Music, la nouvelle œuvre est disponible sur plusieurs plates-formes de téléchargement.

Dans "Ye oyo", il s'agit d'un plaidoyer d'une personne amoureuse en faveur de l'élu de son cœur. Une démarche entreprise dans le but d'obtenir l'assentiment et la bénédiction divins, pour commencer, puis ceux de la famille. Épris, une jeune dame ou un jeune homme présente à Dieu son amoureux dont il est conscient des défauts et inspire la grâce divine pour la transformation de ses faiblesses en force. Dans la vidéo, c'est à l'église que les présentations s'achèvent où une intercession est adressée à la communauté pour une bénédiction ultime. Les commentaires publiés au bas de la vidéo sont unanimes quant à la valeur appréciable de l'œuvre d'un point de vue artistique. Les avis divergent par contre quant au texte que d'aucuns sont allés jusqu'à trouver opposé aux écritures. « La chanson est belle... Rien à redire... Cependant, l'histoire me semble pas propager le bon processus du mariage classique d'après la Bible », a commenté un internaute que bien d'autres n'ont pas approuvé. Un vrai débat suscité sur la chanson.

Une réponse à une demande des mélomanes

Une certitude, le succès de "Ye oyo" vient conforter la pensée du pasteur de l'Église Béthel qui s'est résolu à sortir cet album pour répondre à une demande des mélomanes. Il y a quelques mois, à l'occasion de la présentation de l'album "Couronnée", le premier de son label, il avait annoncé la réalisation d'un opus consacré au mariage. Moïse Mbiye avait fait part de son étonnement constatant que les cantiques joués lors de célébrations nuptiales n'étaient pas appropriés. Il avait tout particulièrement été estomaqué de voir le cortège nuptial faire son entrée au son du cantique "Oza Mosantu" (Tu es saint) de son précédent album "Héros". Le cantique qui exalte la sainteté divine n'était pas adapté à la circonstance. Le chantre est revenu sur l'argument à l'annonce du lancement du single "Ye oyo" en prélude à "Je t'aime". Il a déclaré avoir trouvé opportun « de proposer au peuple de Dieu quatre chants qui cadrent réellement avec ce moment précieux », à savoir le mariage. Ainsi, outre le tube du moment, l'album comporte aussi le titre éponyme "Je t'aime", "Lubanji" et "Nakozonga te".

Diffusé fréquemment sur les ondes des radios locales et joué à volonté chez les disquaires ainsi que les vendeurs de cartes mémoires qui les proposent en vente avec les titres les plus prisés du moment, le morceau tend même à faire ombrage aux trois tubes "Ozuaki ngai na zéro" (Tu m'as tirée de nulle part), "Loboko ya Nzambe" (La main de Dieu) et d'"Après ce combat" de l'album précédent du label Bibomba Music. Du reste, ce dernier titre est une composition personnelle du pasteur Moïse chantée par Trina Fukiau. La jeune chanteuse est une belle révélation lancée justement par le nouveau label.