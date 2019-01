Congo-Brazzaville: Contrefaçon - Le groupe Hp sensibilise les utilisateurs à la détection des faux consommables

Le géant américain d'électronique a dépêché récemment ses experts à Brazzaville, pour échanger avec les consommateurs locaux sur les méfaits de la fraude commerciale et la manière de reconnaître les vrais produits des piratés.

Au Congo, un ordinateur sur deux est de marque Hp et trois imprimantes sur quatre appartiennent à la même source, d'après cette compagnie. Mais le marché est de plus en plus inondé par les produits contrefaits, avec un impact économique et social estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Selon la Chambre de commerce internationale, la contrefaçon cause des dommages aux marques et ce, tout en produisant des effets négatifs sur la réputation des entreprises.

La lutte contre la contrefaçon doit être un travail d'équipe, un programme de lutte reliant les douanes, le secteur privé et les utilisateurs. C'est la solution que tentent d'apporter les émissaires de la société américaine, à savoir Raja Essafi Ep Haddad et Rédoine Marhoum. Les deux responsables Afrique ont insisté, le 24 janvier, sur la nécessité de construire une solide coopération entre les parties pour lutter contre la fraude commerciale et protéger les clients finaux dès les frontières.

Les administrations publiques ou privées et les particuliers sont invités à s'adresser aux réseaux agréés de distribution. « Le client n'est pas informé qu'il achète réellement un produit contrefait mais, qu'il paie au prix fort. Il faut une sensibilisation ! C'est le travail que nous essayons de faire auprès de nos partenaires et clients finaux, afin de former un bloc contre la piraterie », a martelé Raja Essafi Ep Haddad.

Dans les pays où la lutte est avancée, l'entreprise forme les officiers des douanes et les autorités répressives aux différentes techniques de repérer les consommables d'impression suspects. HP fournit plusieurs ressources d'information telles que les fiches de renseignements à remplir, des supports anti-contrefaçon, voire une application en ligne pour authentifier les codes des appareils.