Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club et Mazembe abordent idéalement la manche retour

La seconde phase de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football a débuté, le 26 janvier, comme l'avait annoncé cette structure sub-délégataire de la Fédération congolaise de football (Fécofa), organisatrice de cette compétition.

Le même jour, au stade des Martyrs de Kinshasa, l'AS V.Club a dominé la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi par deux buts à zéro. Le défenseur Popaul Musikieme de Bazano a malencontreusement détourné une frappe de l'attaquant Rossien Tuisila Kisinda de V.Club dans ses propres buts, à la 52e mn. Et Lelo Anfono a inscrit le second but des Dauphins noirs à la 68e mn, concrétisant la domination des joueurs de l'entraîneur Florent Ibenge au cours de cette partie.

Au stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le Tout-Puissant Mazembe a remporté par forfait son match contre AC Rangers de Kinshasa. Les Académiciens se sont présentés sur l'aire de jeu avec sept joueurs. Mais, à la 19e mn, le gardien de but de Rangers s'est écroulé sur la pelouse et ne pouvait continuer la partie. L'arbitre, se référant aux dix-sept lois de jeu, a arrêté la partie car une équipe ne peut pas se présenter avec moins de sept joueurs pour un match. Rangers a donc écopé d'un forfait.

Pour sa part, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa a été accroché par Don Bosco de Lubumbashi par un but partout. Le Nigérian Peter Kolawole a ouvert la marque pour les joueurs du coach italien, Andrea Agostinelli, à la 51e mn sur penalty, avant l'égalisation de Joël Beya à la 73e. Les Salésiens de Lubumbashi se sont même vu refuser un but pour une position de hors-jeu jugé imaginaire par une certaine opinion sportive. « On a mérité de gagner. On a marqué un joli but. Je ne sais pourquoi l'arbitre l'a refusé. Même le penalty de DCMP n'est pas justifiable. On a dominé DCMP en monopolisant le ballon, l'obligeant à courir derrière le ballon. Bravo à mes poulains par ce qu'en seconde période, on a été tactiquement en place », a déclaré l'entraîneur Isaac Kasongo Ngandu de Don Bosco à la conférence de presse d'après-match.

Notons aussi la victoire par forfait de Lubumbashi Sport face à Dragons/Bilima. Les Monstres de Kinshasa ne se sont pas présentés sur l'aire de jeu du stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi.

Le 27 janvier , le FC Renaissance du Congo n'a pas réussi à s'imposer face à l'AS Nyuki de Butembo (Nord-Kivu). Les deux équipes se sont quittées sur un nul vierge. Et au stade Frédéric- Kibassa-Maliba de Lubumbashi, le FC Saint-Eloi a été surpris devant ses supporters par l'AS Maniema Union sur la marque de zéro but à un. Agée Basiala Amongo a marqué l'unique but du match à la 25e mn.

Au classement, Mazembe demeure premier avec quarante-six points. V.Club est deuxième avec quarante et un points engrangés et DCMP occupe la troisième place avec trente et un points. Maniema Union a trente et points également, Don Bosco en totalise vingt-huit, Sa Majesté Sanga Balende et L'AC Rangers comptent chacun vingt-deux points. Lupopo et Dauphins Noirs ont chacun vingt et un, l'AS Nyuki en a grappillé seize. Mont Bleu de Bunia a atteint la barre de quinze points, Lubumbashi Sport en a glané quatorze, Renaissance du Congo douze et Jeunesse sportive Groupe Bazano dispose de onze points, même nombre que Dragons/Bilima. Muungano est lanterne rouge.