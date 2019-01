Congo-Kinshasa: Judo - "Jubilé d'or" organise un échange de vœux des maîtres de la discipline

Le label dirigé par Ike Tshitenge a réuni les grands maîtres du judo congolais, le 27 janvier, pour un échange de voeux de Nouvel An et leur rendre honneur au regard de leur action pour l'essor de ce sport dans le pays.

Initiée par l'ancien judoka Ike Tshitenge, la structure Jubilé d'or a, au cours d'une cérémonie conviviale d'échange de vœux, décoré les anciens maîtres de judo de Kinshasa. L'activité, une sorte de retrouvailles pour les pionniers congolais de judo, a eu pour cadre le complexe scolaire André-Kimbuta récemment rénové et situé dans la commune de Kasavubu. « Cette cérémonie vise à remercier en premier lieu le Très-Haut pour la vie, la santé et les bienfaits qu'il nous a accordés par sa grâce tout au long de l'année 2018. Nous souhaitons qu'il puisse continuer à nous faire bénéficier de ses bénédictions et sa grâce au cours de l'année 2019. Cette rencontre vise aussi à nous réunir pour partager l'amitié, l'amour et la solidarité, de manière particulière et spéciale. Le label Jubilé d'or a voulu honorer nos grands maîtres du judo congolais », a dans son allocution indiqué Ike Tshitenge.

S'adressant directement à ces pratiquants de judo en République démocratique du Congo (RDC), Ike Tshitenge a dit : « C'est grâce à vous, chers maîtres, que le judo est aujourd'hui le deuxième sport le plus populaire au Congo après le football. Et grâce à votre ténacité, le judo congolais reste une grande famille partout dans le monde. Personnellement, mon tout premier job que j'ai eu à obtenir, c'était grâce au judo, cette discipline noble. C'est à la fois un plaisir et un honneur de vous rendre l'ascenseur, d'où l'idée de créer ce label, Jubilé d'or ».

Les maîtres de judo honorés sont Mukuna, Luzolo, « Tempête », Day Lukembeso, Lionge, Matis, Mefa, Ali Tsham, Pamelo, Mamisa, Boza, Malaba, Elonga, Pinto, Hilaire Nzay, Paulo. Prenant la parole, le doyen de maîtres de judo, Me Mukuna a indiqué que le judo est un sport de qualité et de possibilité pour l'éducation de l'homme, pour le travail de l'homme intérieur. « Envoyez les enfants à venir apprendre le judo qui est le top de l'éducation sportive. Le kata, par exemple, permet d'être calme et responsable de son propre corps », a-t-il exhorté.

A propos du Jubilé d'or, il existe depuis avril 2017. Ses objectifs sont d'accompagner des athlètes et des acteurs culturels dans leurs différentes compétitions et des athlètes finissant leur carrière de compétiteurs, soutenir des athlètes dans la réalisation de leurs œuvres en organisant, à titre volontaire, des stages, séminaires et colloques. Depuis sa création, le label Jubilé d'or compte quelques réalisations, entre autres, le jubilé d'or de Me Lengola « Matshuda », au stade des Martyrs en juillet 2017; l'accompagnement de l'équipe nationale de judo aux jeux de la Francophonie à Abidjan en juillet 2017; l'appui au Me Eale Lebeau qui représentait la RDC aux Mondiaux de judo à Budapest (Hongrie) en 2017; la réhabilitation du dojo major Bokomba-Tozo avec le concours de Me Freddy Elonga et du colonel Shako dans l'enceinte du camp Kokolo en juillet 2018.

Ike Tshitenge a débuté le judo à Kinshasa, avant d'aller évoluer en Europe, précisément en France où il a été compétiteur à Paris et à Lille dans le club Rochelle. Devenu entrepreneur, il reste dans l'univers du judo avec cette structure d'encadrement des judokas. La cérémonie s'est achevée avec des katas des combats d'exhibition des jeunes judokas du club des Forces armées de la RDC.