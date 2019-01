Congo-Brazzaville: Vie associative - Les questions de jeunesse préoccupent Terre d'espoir

Dans le cadre de l'épanouissement intellectuel de la jeunesse, l'association que dirige Paterne Mbiakolo a organisé, le 26 janvier à Pointe-Noire ,une conférence sur le thème «Comment la jeunesse doit-elle se prendre en charge face aux enjeux actuels ? »

S'exprimant à l'occasion de la rencontre, Xavier Kitsimbou, docteur en science politique, a signifié que devant les fléaux actuels de la jeunesse, notamment le chômage, le vol, le viol, le mensonge, la corruption, l'absentéisme et autres, la jeunesse congolaise doit avant tout devoir compter sur elle-même. Cette jeunesse doit changer sa mentalité, elle doit avoir confiance en soi et ne pas attendre des miracles. Celle-ci doit s'adapter à l'entrepreneuriat, à la vie associative, à la découverte, etc. « L'entrepreneuriat est une arme redoutable de lutte contre le chômage des jeunes. La création de TPE et PME est une piste pour réduire le taux de chômage des jeunes. Une formidable énergie d'entreprendre doit s'emparer de la jeunesse par l'auto-entrepreneuriat. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, on doit enregistrer chaque jour la création de nombreuses start-up. À l'origine de cette révolution, une jeunesse doit se lancer dans l'auto-emploi, afin qu'elle puisse résoudre le problème du manque d'emploi auquel elle fait face » a-t-il indiqué.

Dégageant, pour sa part, les principales missions de son association, Parterne Mbiakolo a rappelé que son organisation a pour principales missions le maintien et l'épanouissement intellectuels des jeunes. «L'objectif fixé pendant ce genre de retrouvailles est d'accompagner les cadres, les étudiants et les écoliers dans un cheminement intellectuel. Le Congo est un pays qui s'est lancé dans le défi de l'émergence. Ainsi, conformément à cet élan, l'association Terre d'espoir a voulu mettre les jeunes dans ce dynamisme de l'émergence parce que l'avenir appartient aux jeunes biens formés. À travers le crédo de pérennisation et de stabilisation de la paix prôné par notre association, j'invite ainsi l'ensemble des autorités locales et nationales à prendre en compte les doléances des jeunes», a-t-il déclaré.

Notons que cette rencontre a été aussi marquée par des questions-réponses entre les participants et les orateurs sur les stratégies et les moyens de financement de l'auto-entrepreneuriat.