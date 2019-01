Congo-Brazzaville: Livre - Marie-Léontine Tsibinda signe "La tourterelle chante à l'aube"

C'est depuis le Canada où elle réside que la poétesse congolaise fait entendre le chant matinal et limpide de la tourterelle.

Préfacé par Boniface Mongo-Mboussa et paru le 25 janvier aux Éditions L.C., l'ouvrage de Marie-Léontine Tsibinda renoue avec ses créativités poétiques, puisées de la terre congolaise et des nuits denses du Bassin du Congo, s'offrant à l'aube l'espoir de nouveaux cycles perpétuels du recommencement.

"La Tourterelle chante à l'aube", en deux cent quatre-vingt-quatre pages, offre aux lecteurs une magistrale somme poétique sur un élan d'envol et de quêtes ouvreurs du portail d'émancipation de l'être entre les dernières résistances de la nuit et la poussée du jour. Cette somme, construite comme une anthologie poétique personnelle, comprend quatre anciens titres plus un cahier d'inédits.

Si les premiers titres de cette poétesse congolaise, circulant entre le Mayombe et les forêts boréales du Canada, l'ont classée, bien avant la mode d'aujourd'hui, parmi les amoureux de la nature et de la terre-mère, les inédits du cinquième cahier sous le titre "Soleil mon seul pays" donnent à lire une créatrice civique inspirée et batailleuse, dont la fraîcheur et la hauteur de l'indignation étonnent et remportent l'adhésion la plus fraternelle.

Marie-Léontine Tsibinda est titulaire d'un DEA en langues et civilisations américaines. Écrivaine, certes, mais elle est aussi connue comme comédienne, ancienne pensionnaire du Rocardo Zulu Théâtre, fondé et animé par Sony Labou Tansi.

La tourterelle chante à l'aube

Marie-Léontine TSIBINDA

Éditeur : Editions L.C

Prix de vente au public (TTC) : 19 €

284 pages ; 21 x 15 cm ; broché

ISBN 978-2-37696-014-0

EAN 9782376960140