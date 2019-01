Congo-Kinshasa: Alternance démocratique en RDC - Les partis d'opposition du Botswana félicitent Félix Tshisekedi

Réunies au sein d'une plate-forme de quatre partis, l'Umbrella for democratic change (UDC) du Botswana, les formations de l'opposition ont adressé, le 28 janvier, leurs félicitations au nouveau président de la République démocratique du Congo (RDC), pour son élection à la tête du pus grand pays d'Afrique centrale.

Le leader de l'UDC et chef de l'opposition au parlement du Botswana, Douma Boko, a félicité le président Tshisekedi pour ce qu'il a appelé une "ouverture pacifique et démocratiqu d'une nouvelle ère dans l'histoire politique de la RDC, en dépit des défis sécuritaires et logistiques auxquels le pays est confronté".

En outre, Duma Boko a ajouté que Félix Tshisekedi devrait être félicité pour avoir démontré son calme et ne pas avoir tenté de s'immiscer dans le travail de la Cour constitutionnelle consistant à confirmer les résultats des élections. Il a déclaré que le peuple congolais et le monde entier avaient le devoir de se rallier derrière Félix Tshisekedi et son gouvernement afin de maintenir l'unité, la paix et la stabilité et de parvenir au développement socio-économique en RDC.

« La RDC a montré au monde qu'un pays peut accomplir des exploits incroyables lorsque son peuple est uni pour réclamer un meilleur avenir », a déclaré Duma Boko.