Cameroun: Extrême - Nord - Le Groupe Bollore et Françoise Etoa vont offrir des vélos aux femmes en détresse

En prélude à la Journée internationale des droits de la femme du 08 Mars prochain, la multinationale française de transport et de logistique, oeuvre aux côtés de la présidente de l'Ong Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue française, pour doter les femmes du camp de déplacés internes de Mémé dans le département du Mayo-Sava (région de l'Extrême-Nord), de bicyclettes pour leurs déplacements.

Elles sont victimes des effets néfastes des tueurs de la secte terroriste et satanique nigeriane Boko Haram. Ces femmes camerounaises, ont dû fuir leurs villages frontaliers du Nigeria, pour trouver refuge dans le camp de déplacés de Mémé, à 20 kilomètres de Mora le chef - lieu du département du Mayo- Sava dans l'Extrême- Nord Cameroun.

De passage en mai dernier, alors qu'elle séjournait à Mora pour discuter de son projet de construction de Superette solidaire avec le patriarche Abba Boukar le maire de la ville, Françoise Etoa avait été touchée par les très difficiles conditions de vie des occupants du camps de déplacés internes de Mémé, notamment des femmes.

Humanitaire dans l'âme, la présidente du Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue française, et par ailleurs présidente -fondatrice de la Maison de la Francophonie de Bata (Guinée Equatoriale), avait immédiatement, offert de nombreuses denrées alimentaires aux occupants du camp de déplacés internes de Mémé, avant de concevoir pour les femmes du lieu, un projet de distribution de bicyclettes.

Aussi, Françoise Etoa qui est du reste une lobbyiste de classe mondiale dont le Cameroun ferait mieux de se servir, a-t-elle sollicité une entreprise, une multinationale à la responsabilité societale établie: le Groupe Bolloré. C'est donc celui - ci qui selon des informations de Camer.be, s'associe fort à propos à l'initiative louable et humanitaire de Françoise Etoa, pour offrir des bicyclettes neuves aux femmes du camp de déplacés de Memé.

En effet, ce moyen de locomotion, est très prisé dans cette partie du pays où le climat sec et sahélien, oblige les femmes à parcourir de longs kilomètres chaque jour à la quête d'eau, de bois de chauffage et de nourriture. Les femmes de la région de l'Extrême-Nord ont donc une culture du vélo, grand adjuvant pour l'accomplissement de leurs tâches domestiques et champêtres.

Votre journal a appris que les bicyclettes que va offrir Françoise Etoa avec le concours du Groupe Bolloré, sont déjà au port de Douala, et seraient acheminées les semaines à venir dans la région de l'Extrême- Nord où, elles seraient alors distribuées aux femmes du camp de déplacés de Mémé, en prélude à la Journée internationale des droits de la Femme qui se célèbre le 08 Mars 2019.

Nos sources nous ont par la suite rapporté que le projet humanitaire de distribution de vélos aux femmes par Françoise Etoa, s'étendrait aussi à l'Association des ressortissants de la Vakaga pour le développement ( Arevad). Il s'agit d'une organisation de l'Extrême -Nord de République Centrafricaine partageant les mêmes conditions de vie que les populations du Mayo- Sava.

A titre de rappel, via sa branche Vivendi Sports, le Groupe Bolloré organise du 04 au 09 février la Course de l'Espoir 2019 au Cameroun. Il s'agit d'un tour cycliste de 405 kilomètres pour cinq étapes, et lequel verra 19 équipes des quatre vents du monde, parcourir trois régions du Cameroun.

Vivement du soutien pour les projets humanitaires de Françoise Etoa: le projet de distribution de bicyclettes aux femmes, ainsi que le très vital et important projet de construction de Superette solidaire de Mora.