Cameroun: Awono Louis Désiré - «Les architectes peuvent faire des maisons pour tout le monde»

Une phrase qui peut à elle seule résumer les intentions des membres de l'ordre national des architectes du Cameroun qui étaient face à la presse en préparation de leurs journées portes ouvertes.

Du 05 au 06 février à la salle des fêtes d'Akwa et du 08 au 09 février à la chambre d'agriculture de Yaoundé, l'ordre national des architectes du cameroun procedera à des journées portes ouvertes sous le thème « Architectes pour tous».Raison pour laquelle les membres de cet ordre pas très connu du grand public ont reuni les hommes et femmes de medias pour donner quelques précisions sur les contours de cet événement.

Il faut deja noté que créé en 1945, l'ordre national des architectes du Cameroun (ONAC)est une organisation professionnelle apolitique et à but non lucratif qui a pour rôle d'organiser et de protéger la profession d'architecte au Cameroun.

En ce moment,il est clair qu'au Cameroun, les architectes participent tres peu aux différents projets de construction des villes et des campagnes du fait de beaucoup d'incompréhension et d'ignorance des administrations et même des usagers vis-à-vis de ces professionnels.

Les journées portes ouvertes serviront donc de plateforme d'échange entre les architectes, les partenaires publiques et privés, les entreprises et même les particuliers. Il sera donc question pour les architectes, de se faire connaître davantage, de participer à l'aide de la prise de décision dans le secteur, de se rapprocher des usagers de ce secteur, de conseiller et d'assister toutes personnes morale ou physique projetant ou entreprenant un projet de construction quel que soit l'ampleur et enfin de faire connaître ce métier aux jeunes aspirants mais aussi de lutter contre l'exercice illégale de cette profession dans le but d'anticiper sur les problèmes liés à son secteur et donc les conséquences sont très souvent regrettables.

Au cour de ces JPO , les membres de L'ONAC renseigneront le grand public sur qui est l'architecte, pourquoi le consulter, où en trouver un et vers quel partenaires s'orienter dans le soucis de changer leur comportement en se conformant à ce qui doit être et comme l'a indiqué Awono Louis désiré le président de l'ONAC,«Il faut enlever de l'imagerie populaire que l'architecte est réservé à une classe de personne ».