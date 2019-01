Cameroun: Société camerounaise de gastro enterologie - Une nouvelle équipe dirigeante

L'assemblée générale élective a permis son renouvellement le 26 janvier à Douala.

Endoscopie, recherche scientifique et formation médicale continue. Ce sont les trois axes d'action principaux de la feuille de route de la nouvelle équipe dirigeante de la Société camerounaise de gastro- entérologie (SCGE) conduite par le Pr Firmin Ankouane Andoulo. Un renouvèlement qui a eu lieu samedi, 26 janvier 2019 à Douala, lors de l'assemblée générale élective de cette société médicale. Le Pr Ankouane Andoulo remplace ainsi le Pr Christian Tzeuton à la présidence de la SCGE et c'était l'occasion pour lui de rendre hommage à son prédécesseur à toute la team sortante : « Ça fait des années que tu m'as tenu la main. Merci pour le travail accompli. Merci pour tout ce que tu as fait pour que la Société soit reconnue en Afrique et même dans le monde. Nous allons nous inscrire dans la continuité ».

Parlant de continuité, le Pr Tzeuton souhaite le meilleur aux nouveaux responsables et espère qu'ils vont maintenir l'association, très respectée à l'international, au plus haut niveau. « Nous comptons sur eux parce que ce sont nos enfants, c'est souvent nos élèves et on espère que ça va donner de bons résultats. Nous serons toujours derrière eux pour les soutenir », a promis le président sortant. Aux successeurs notamment, l'aîné demande de mettre la priorité sur l'accompagnement des jeunes, rappelant par exemple ce qui a été fait en termes de formation dans des « pays amis » : Egypte, Maroc, Afrique du Sud, etc. Une démarche qui devra se poursuivre avec l'appui des anciens. Ce sens du partage a également été souhaité par le président d'honneur de la SCGE, le Pr Elie Claude Ndam Ndjitoyap, qui a prôné l'esprit d'équipe, mais aussi la synergie, la collaboration avec d'autres spécialités pour lutter contre des maladies telles que l'hépatite.

Sur le point de la collaboration, en plus des aînés, le Pr Firmin Ankouane Andoulo et son équipe comptent s'appuyer sur les autres sociétés savantes, les facultés et écoles de médecine pour atteindre les objectifs de leur feuille de route. Autre appui dont pourra se servir le nouveau président de 54 ans, c'est sa longue expérience de plus d'un quart-de-siècle dans la médecine. Lui qui est actuellement enseignant à la Faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé I, auteur de près d'une cinquantaine de publications scientifiques. Sans oublier qu'il est en service au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Yaoundé.