Soudan: Aro - Un soutien régional et international aux efforts du Soudan en Centrafrique

Khartoum — Le ministre de l'Information et des Communications et de la Technologie des informations, porte-parole du gouvernement, Bouchara Aro a indiqué que l'initiative lancée par le Soudan sur la paix en Centrafrique jouit d'une grande adhésion aux niveaux régional et international.

Il a souhaité que la ronde de négociations entre les parties en Centrafrique qui a commencé à Khartoum fasse une percée qui conduira à un accord de paix dans le pays.

Lors d'une entrevue faite ce lundi par une chaine africaine, Aro a indiqué le rôle joue par le Soudan pour la réalisation en Centrafrique est similaire de son rôle dans le Soudan du Sud et dans la Libye.

Le ministre a souligné que les efforts du Soudan et son rôle dans l'instauration de la paix et de la stabilité dans les pays de la région découlaient de ses responsabilités nationales en matière de bon voisinage, de fraternité et d'intérêts communs, ajoutant qu'il constituait l'un des piliers du succès de sa médiation africaine.

En ce qui concerne la situation actuelle au Soudan, Aro a indiqué que les contestations sont causées par la crise économique que souffre le monde entier et que des milieux politiques cherchent à exploiter ces contestations afin de réaliser un agenda politique.