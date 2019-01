Burkina Faso: Procès putsch manqué - Les témoins acculés, la défense s'offusque

La journée du 28 janvier 2019 a été marquée par le début des auditions des témoins. Le premier à comparaître, Illa Jean Bénédicte, a reconnu avoir travaillé pendant une vingtaine d'années pour le général Djibrill Bassolet et par ricochet pour le Centre de renseignements et de traitement de l'information de la gendarmerie comme il l'avait relevé d'ailleurs du temps où il était lui-même poursuivi dans ce dossier.

Mais cet agent du ministère de la Jeunesse s'est refusé à dire quelque chose qui pourrait être retenu comme élément à charge contre le général.

Après lui, l'ancien chef de protocole du général, Alidou Sawadogo, a reconnu avoir remis 1 million à Adama Ouédraogo Damiss et 5 millions à Ismaël Diendéré sur instruction de son ancien patron sans pourtant savoir ce à quoi ces sommes étaient destinées.

Les avocats de la défense ont jugé illégale l'utilisation des P-V d'audition des témoin produits au moment où ils étaient dans la peau d'un accusé.

Illa Jean Bénédicte est né en 1978 et a été un des leaders de l'Association des élèves du secondaire de Ouagadougou (AESO). C'est à ce titre qu'il a été en contact avec le gendarme Djibrill Bassolet avec qui il est resté fidèle en amitié depuis maintenant environ vingt ans.

En matière de renseignements, il a travaillé pour le pandore si bien que ce dernier l'a mis en contact avec le Centre de renseignements et de traitement de l'information (CRTI) de la gendarmerie. Inculpé dans le dossier du putsch, il a finalement bénéficié d'un non-lieu. Mais il sera mis sur la liste des témoins et le premier à passer à la barre.

Il a lui-même décliné son identité comme agent du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage (FAFPA).

Le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, a voulu d'emblée savoir s'il a un lien de parenté ou d'alliance avec un des accusés ou s'il a été au service ou s'est fait servir par un d'eux. Ce à quoi il a répondu par la négative.

Suite à sa réponse, il a été autorisé à prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Très vite les écoutes téléphoniques sont revenues sur la table avec la lecture des P-V des retranscriptions contenues dans la cote i78, entre le désormais témoin et l'accusé Djibrill Bassolet.

" Le général a refusé de répondre aux questions y relatives mais on va reprendre le même exercice avec vous", a dit le parquet qui n'a pas manqué de poser la question inéluctable : " Reconnaissez-vous le contenu de ces conversations entre vous et le Général Bassolet ?"

Non, a répondu le témoin qui a précisé que son niveau de langage n'est pas aussi bas qu'on le voit dans cette retranscription. De plus, il dit que ni lui ni son avocat n'ont eu les éléments invoqués en leur possession avant qu'il ne se présente à la barre.

Mais le parquet revient à la charge en évoquant les P-V d'audition devant le juge d'instruction. Il en ressort, en effet, que l'accusé a confié à Badolo Adolphe du CRTI que Djibrill Bassolet s'intéressait "trop" à ce qui se passe au sein du Régiment de sécurité présidentielle (RSP).

Il a en outre soutenu n'avoir fait que donner son interprétation personnelle lorsqu'il avait déclaré que Me Hermann Yaméogo était le principal instigateur du putsch et que les financiers seraient Léonce Koné et le colonel Yacouba Ouédraogo.

Mais à la barre, cet agent de renseignement a décrié les conditions de sa détention et celles ayant prévalu à cette déposition et est revenu sur ses propos : " J'ai été arrêté en pleine circulation, on m'a placé dans une cellule infestée de rats et tous les gendarmes étaient armés de kalachs et en tant que civil, j'ai été traumatisé", a-t-il dit, avant d'ajouter : " Je ne connais pas le colonel Yac, c'est en prison que je l'ai rencontré, ce que j'ai donc dit n'est pas exact.

Quant au président Hermann Yaméogo je le connais bien et on échange sur divers sujets; je sais qu'il était foncièrement opposé à l'exclusion c'est pourquoi j'ai dit, au vu de la déclaration du CND, qu'il pourrait être l'instigateur du coup d'Etat.

C'est la même chose pour Léonce Koné au regard de sa fonction de banquier. Ce que j'ai dit n'est pas basé sur un fait quelconque, ce n'est que mon opinion".

« Les informations que vous donniez au CRTI étaient-elles crédibles ? » lui a demandé le procureur. "C'était à eux d'en juger ", a répondu l'intéressé.

"A cause des informations que vous avez colportées, beaucoup ont été arrêtés et mis en cause dans cette procédure ", lui a fait savoir le ministère public.

Réponse du témoin : " Mais si on m'avait bien écouté, on n'aurait pas inculpé quelqu'un, donnez-moi alors les noms des personnes qui sont là à cause de ma déposition ?". Mais cette question restera sans réponse car le procureur a rétorqué que c'est lui qui pose les questions et que c'est au témoin de répondre.

Hermann et Léonce réagissent

Après le parquet, le président du tribunal a appelé tour à tour Hermann Yaméogo et Léonce Koné à la barre.

"Vous venez d'entendre la déposition de Bénédicte Illa, qu'en dites-vous?". Me Hermann n'a pas trouvé à redire car selon lui le témoin a dit la vérité en ce sens que lui était contre l'exclusion qui était injuste et qui conduirait à un suffrage tronqué.

Quant à l'opinion selon laquelle le fils de Maurice serait le principal instigateur du putsch, Hermann a laissé le soin au tribunal d'apprécier une analyse personnelle qui n'est pas bâtie sur la moindre preuve.

" Dire que je suis le financier parce que je suis un banquier n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de perdre tout ce temps pour ça", a dit laconiquement l'ancien patron de la Banque agricole et commerciale du Burkina (BACB) avant d'être autorisé à regagner sa place.

Mais qu'en pensent les avocats de la défense ?

Me Mireille Barry s'est étonnée qu'un témoin soit confronté à des P-V d'instruction faits au moment où il était prévenu et réutilisé alors même qu'il est mis hors de cause.

" C'est indécent de faire témoigner un accusé comme témoin contre ses anciens coaccusés", a martelé Me Bonkoungou.

"Un témoin est un individu qui a assisté à un événement déterminé, qui peut certifier quelque chose d'important sur l'existence ou l'accomplissement de faits intéressant une enquête, donc qui a vu ou entendu de manière significative pour reconstituer tout ou partie des faits expliquant l'évènement choisi", a quant à lui fait remarquer Me Mamadou Soumbié avant de se féliciter que ce témoin n'ait rien pu attester contre ses clients. " C'est pain béni ", a-t-il conclu.

Témoin ou accusé ?

La partie civile, par la voix de Me Guy Hervé Kam, pense qu'il n'y a pas de contre-indication à entendre un prévenu qui a bénéficié d'un non-lieu.

L'homme en noir s'en est offusqué en ces termes : " J'ai vu quelqu'un qui pense qu'on est là pour s'amuser, l'article 120 du Code de justice militaire dit que lorsque les déclarations d'un témoin paraissent fausses, on peut procéder à son arrestation".

Me Kam a, à son tour, soumis le témoin à un interrogatoire : " Quand avez-vous vu Bassolet pour la dernière fois"; " c'est quoi les renseignements en question?"; " vous arrive-t-il de donner sciemment des informations qui ne sont pas exactes au CRTI?".

N'ayant visiblement pas été satisfait des réponses, le témoin bottant quelquefois en touche, Me Kam a alors livré sa religion : " Vous avez la preuve par A plus B que le témoin a menti devant votre barre", a-t-il lancé au président.

Son confrère, Me Prosper Farama, toujours de la partie civile, a relevé que le témoin ne nie pas ses déclarations contenues dans les P-V mais dit qu'il ne s'en souvient pas totalement. Pour lui, le témoin confond son rôle à celui d'un accusé qui a le droit de ne pas répondre aux questions pour se protéger.

"Ne revendiquez pas les droits d'un accusé qui n'a pas en sa possession les éléments du dossier, répondez simplement aux questions pour la manifestation de la vérité ", lui a suggéré Me Farama.

Me Séraphin Somé, comme son collègue Kam, pense que le témoin a, de manière éclatante, montré qu'il n'est dans son rôle et que de ce fait l'article 120 devrait s'appliquer, ce qui entraînerait son arrestation.

Au sujet de l'illégalité d'utiliser des P-V d'instruction pour confondre un témoin, le parquet en a demandé la base légale à la défense et de citer même l'article 119 qui dit que la déposition faite devant le juge d'instruction peut être soulevée pendant le procès.

" Ne menez pas les gens en bateau ce n'est pas l'exact l'article 119 que vous citez, car il dit bien que c'est la déposition d'un témoin et non d'un accusé, or ce que vous évoquez ici, c'est une déposition faite par un prévenu qui est maintenant hors de cause, il faut que ça soit clair et net", a asséné Me Seydou Roger Yamba.

Parquet koglweogo ?

Le deuxième témoin à passer à la barre a été Alidou Sawadogo. Selon l'ancien chef de protocole de Djibrill Bassolet, il était en train de se restaurer quand il a appris qu'il y a des problèmes à la présidence et s'étant renseigné auprès du général, ce dernier a dit ne pas en savoir grand-chose et que par la suite, Bassolet s'est retiré à Koudougou.

C'est de là qu'il lui a fait remettre le 17 septembre un million à Adama Ouédraogo Damiss qui s'apprêtait à voyager. Après il lui a fait remettre 5 millions à Ismaël Diendéré qui avait un besoin d'argent. "

Je ne le connaissais pas, c'est quand on s'est rencontré que j'ai su que c'était lui ", a indiqué le témoin. Malgré les questions, il a refusé de lier ces dons aux événements de mi-septembre 2015.

Le président du tribunal a voulu savoir la réaction de Damiss après cette déposition. Ce dernier s'est offusqué qu'on veuille faire du million une affaire d'Etat alors que personne n'a pu apporter la moindre preuve que c'est lié aux événements.

Visiblement touché par cette affaire, Damiss a dénoncé une attitude digne des koglweogo de la part du parquet qui, depuis 4 ans, tient mordicus à établir " un lien qui n'existe" pas.

Le mot koglweogo désignant les justiciers de la brousse, le président du tribunal a demandé à l'accusé de le retirer. Ce qu'il fit avant de regagner sa place.

Aujourd'hui le procès se poursuit avec l'audition d'Alidou Sawadogo.