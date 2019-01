Algérie: Bensalah-Bouchareb - Medelci, un grand homme qui a loyalement servi l'Algérie

- Les présidents du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, et de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, ont adressé des messages de condoléances, à la famille du défunt, Mourad Medelci, président du Conseil Constitutionnel, décédé lundi, affirmant que l'Algérie venait de perdre l'un de ses grands hommes qui l'ont loyalement servi à tous les postes de responsabilité.

Dans son message, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah a écrit "nous perdons un homme dont les qualités et les valeurs ont rehaussé son long et riche parcours et lui ont valu de compter parmi les grands hommes qui ont loyalement servi l'Algérie à tous les postes de responsabilité", mettant en avant "sa modestie qui forçait le respect et l'admiration".

"C'est avec une profonde affliction que nous faisons nos adieux à un ami et un frère qui a voué sa vie au service de la patrie, priant Dieu, Tout-puissant, de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle et d'assister sa famille et de lui donner courage et sérénité", a ajouté M. Bensalah.

De son côté, le président de l'APN a rappelé que le feu Mourad Medelci "partant de son amour sincère pour l'Algérie et de son abnégation à son service", a contribué à l'édification de l'Etat à travers les différents postes qu'il a occupé, rappelant que le défunt "après avoir participé à la Guerre de libération nationale a contribué à bataille de l'édification d'une Algérie forte, développée, stable et prospère".

"Le nationalisme qui l'a caractérisé tout au long de son parcours demeurera à jamais présent dans nos esprits, de même que restera inoubliable le souvenir qu'il a laissé à tous ceux qui ont travaillé avec lui", a ajouté M. Bouchareb avant de présenter à la famille du défunt, en son nom personnel et au nom de l'ensemble des membres de l'APN, ses sincères condoléances et sa profonde compassion".