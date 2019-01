Algérie: Diabète - 529 cas diagnostiqués à Souk Ahras

Souk Ahras — Les campagnes de dépistage précoce du diabète menées en 2018 par la Direction de la santé (DSP) de la wilaya de Souk Ahras ont permis de diagnostiquer 529 personnes atteintes de cette pathologie sans que celles-ci en soient préalablement conscientes sur un total de 6.025 personnes ciblées, a indiqué lundi le directeur de la Maison de diabète, Mohamed Djeziri.

"Ce chiffre représente 8,78 % du nombre global de personnes visées par ce dépistage", a précisé à l'APS le responsable de cette structure implantée au sein de la polyclinique Mahfoudi Bouaziz, située au niveau du plan d'occupation du sol (POS) n 9 du chef-lieu de wilaya.La même source a ajouté que les dix (10) campagnes de sensibilisation, organisées dans plusieurs communes de la wilaya, ont permis également de découvrir des cas d'hypertension artérielle (HTA), relevant que 971 personnes en étaient atteintes sur 6025 personnes examinées, soit 16,11% du nombre global.Effectuées au niveau de la place de l'indépendance, à la salle des conférences 'Miloud Tahri', au siège de la wilaya et au foyer des personnes âgées du chef-lieu de wilaya, ainsi que dans les localités de Ain Zana,Henancha, Merahna, Ouled Idriss et de Mechroha, ces campagnes ont permis d'identifier 2 792 personnes souffrant d'obésité et de surpoids, avec un pourcentage de 46,34% sur 6025 personnes ciblées, a affirmé le même spécialiste.Certains patients concernés ont été orientés pour effectuer des analyses médicales pour mieux cerner leurs pathologies, tandis que d'autres ont été orientés vers les services concernés de l'hôpital régional et l'établissement hospitalier Ibn Rochd de la ville de Souk Ahras, a fait remarquer la même source.

A cette occasion, le même responsable tire la sonnette d'alarme, mettant en garde contre ces maladies qui prennent de l'ampleur, appelant tous les citoyens et pas seulement les malades à se rapprocher de la Maison du diabète, afin d'effectuer des tests de dépistage précoce, de suivre un régime alimentaire sain, pratiquer du sport, notamment la marche et procéder à des analyses de manière périodique.Entrée en service au début de l'année 2018, la Maison du diabète de Souk Ahras dispose de trois médecins, trois infirmières, une nutritionniste et une psychologue, qui prodiguent à 8122 diabétiques des séances thérapeutiques sur la nutrition diététique, l'activité physique, les méthodes d'utilisation de l'insuline et sur leu pied du diabétique, a-t-on signalé.(APS)