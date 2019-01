Algérie: 1er concours "Mustapha Djaafour" des sciences supérieure à Tlemcen

Tlemcen — L'université "Aboubekr Belkaid" de Tlemcen a lancé la première édition du prix "Mustapha Djaafour" des sciences, a-t-on appris lundi des responsables de cet établissement d'enseignement supérieur.

Organisé par l'association "Mustapha Djaafour" (ex recteur de l'université de Tlemcen), ce concours enregistre la participation de docteurs de huit facultés de l'université qui soutiennent, entre le 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, des thèses en spécialités de technologies, sciences naturelles, sciences appliquées, économie, droit et médecine, a souligné le chargé des relations extérieures, coopération, animation et communication à l'université, Abdellatif Meghnounif.

La meilleure thèses de doctorat sera récompensée par un Prix de 500.000 DA à la fin de l'année universitaire en cours, à titre d'encouragement pour créer un esprit de compétition et faire connaitre des travaux académiques à caractère social et économique, a-t-on ajouté.

Les meilleurs travaux académiques seront choisis en deux étapes: la première est une pré-sélection au niveau des facultés par un comité composé de professeurs prenant en considération un nombre de critères dont le plus important concerne l'impact social et économique. La deuxième étape de ce concours verra la présentation d'un exposé succinct de la thèse de doctorat par les participants devant un jury composé d'économistes et de sociologues lors d'une cérémonie où seront conviés des opérateurs économiques de la wilaya.

M.Meghnounif a indiqué que les inscriptions à ce concours se poursuivent jusqu'au 10 mai prochain sur la plateforme de l'université "Aboubekr Belkaid", annonçant que les prochaines éditions seront ouvertes aux doctorants de différentes universités du pays.

Pour rappel, le défunt docteur Mustapha Djaafour avait occupé plusieurs postes à l'université de Tlemcen comme enseignant en 1989, directeur du tronc commun des sciences techniques, vice-recteur chargé des relations extérieures et recteur de l'université de Tlemcen de 2015 jusqu'à sa mort le 23 octobre 2018 suite à une longue maladie.