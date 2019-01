Algérie: Tizi-Ouzou - Cinq nouveau champs-écoles pour améliorer la production oléicole

Tizi-Ouzou — Cinq champs-écoles sur l'oléiculture ayant pour but l'amélioration de la production oléicole locale ont été créés à Tizi-Ouzou, a-t-on appris lundi auprès des initiateurs de ce projet.

Le président du Conseil interprofessionnel oléicole de Tizi-Ouzou, Abdelli Mourad, a indiqué à l'APS que ces cinq vergers-écoles sont implantés dans les localités de Makouda, Béni Douala, Azazga, Boghni et Mâatkas. "Ces vergers oléicoles seront des sites de formation et de démonstrations régionaux au profit des agriculteurs qui pourront y apprendre les bonnes pratiques pour améliorer la rentabilité de leurs oliveraies et produire une huile de qualité", a-t-il ajouté.

Les oléiculteurs qui vont adhérer à ces champs-écoles bénéficieront en plus des cours pratiques sur le terrain, de formations théoriques régulières, qui seront animées par des spécialistes dont des universitaires, et qui porteront sur plusieurs thème dont la fertilisation, le labour, l'irrigation, la taille, les le traitement phytosanitaire, la récolte, a expliqué ce même responsable.

Le lancement officiel de la formation débutera incessamment, dés l'amélioration du climat, afin de démarrer le chapitre sur les "bonnes pratiques de taille de formation et de fructification pour un fruit de qualité et contre l'alternance". L'encadrement sera assuré par des maitre-tailleurs et des experts, a souligné M. Abdelli qui a indiqué que cette formation sera sanctionnée par un diplôme de qualification.