Algérie: Le 17e Salon international de l'agroalimentaire "Djazagro" en février à Alger

Alger — Le Salon international de l'agroalimentaire "Djazagro" tiendra sa 17ème édition du 25 au 28 février prochain à Alger avec une augmentation du nombre des entreprises algériennes participantes, ont indiqué lundi les organisateurs de cette manifestation économique.

Près de 160 exposants algériens prendront part à cette édition, dont la plupart sont des fabricants d'équipements et des producteurs en agroalimentaire, a indiqué le représentant d'un des co-organisateurs du salon, Nabil Bey Boumezrag, lors d'une conférence de presse.

"Au cours des cinq (5) dernières années, ce salon a vu une hausse de 30% des exposants nationaux", a-t-il fait savoir en notant le nombre et la capacité croissants des entreprises locales dans la production agroalimentaire.

Quant à la participation étrangère, elle sera représentée par plus de 720 exposants de 34 pays et représentant les différentes filières de l'agroalimentaire.

Par ailleurs, pour faciliter les échanges et nouer d'éventuels partenariats durant la tenue du salon et apporter un soutien aux entreprises étrangères souhaitant s'implanter en Algérie, les organisateurs prévoient plusieurs rencontres au profit des exposants tels que des ateliers dédiés à la boulangerie industrielle.

Partenaire du salon, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) organisera des rencontres "invest & export business meetings", et ce, sous forme d'une table ronde sur différents thèmes dont la règlementation algérienne des investissements, la sécurisation financière et contractuelle ainsi que les taxes et douanes à l'export.

Pour sa part, la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française tiendra une rencontre axée sur l'investissement en Algérie du point de vue des sociétés étrangères.

Des conférences plus techniques sont également au programme tels l'emballage et la valorisation de la production locale.

Un colloque à destination des investisseurs algériens, intitulé "Industrie agroalimentaire, comment optimiser vos usines", sera également au menu du salon.

D'autre part, pour la seconde année consécutive, Djazagro valorisera directement les nouveautés des exposants à travers une plateforme accessible directement depuis son site internet (www.djazagro.com).

Les exposants peuvent, d'ores et déjà, y déposer toute information utile sur les nouveaux produits et/ou produits phares qui seront présentés au salon.

Présente à cette conférence de presse, la directrice de ce salon, Olivia Milan, a indiqué que ce rendez-vous se développe de l'amont à l'aval du secteur agroalimentaire à travers la valorisation du produit agricole jusqu'à sa mise en valeur et son emballage.

"L'agroalimentaire est l'une des industries les plus dynamiques et les plus structurées après celle des hydrocarbures et des mines", a-t-elle relevé.

Selon elle, les principales filières représentées au salon seront celles des boissons, des produits laitiers, des pâtes, du conditionnement et de l'emballage.

Le salon Djazagro est co-organisé par la CACI et les sociétés françaises Comexposium et Promosalons.