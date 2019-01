Maroc: Forum sur l'hôpital du futur à Agadir

La ville d'Agadir a abrité les 24 et 25 janvier la première édition du Forum «Hôpital du futur», un événement organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Union européenne représentée par Mme Claudia Wedey, ambassadrice et chef de la Délégation de l'UE au Maroc.

Le Forum a pour objectif de mener une réflexion sur l'avenir des hôpitaux marocains. Ont pris part à cette rencontre des experts marocains et européens, des représentants de l'administration centrale, les directeurs régionaux et délégués provinciaux de la santé, les directeurs des CHU, des organismes gestionnaires de l'assurance maladie et les doyens des Facultés.

Les deux journées ont été marquées par sept interventions qui ont traité des thématiques en rapport avec la promotion des hôpitaux : la gouvernance hospitalière, l'hôpital serviciel, l'hôpital numérique, l'hôpital et développement durable. Des thèmes en relation avec les priorités sectorielles définies dans le Plan Santé 2025 dans le cadre du Programme d'appui à la réforme du secteur de la Santé (PASS II). Ledit programme s'appuie sur les principes de proximité, d'égalité, d'efficience, de solidarité et de qualité des services des hôpitaux. Dans ce cadre, le Forum a connu des moments de réflexion, d'échange, de partage des connaissances entre les participants répondant à la nouvelle politique du ministère: la bonne gouvernance, des établissements publics plus autonomes ouverts sur la pratique numérique et digitale.

Au terme de cette rencontre, les participants ont formulé des recommandations pratiques pour la promotion des services des établissements publics de santé. En parallèle, le ministre de la Santé Anass Doukkali, a inauguré le vendredi 25 janvier 2019, la structure administrative et technique du Centre hospitalier provincial Mokhtar Soussi de Taroudant, une structure mise à niveau en collaboration avec la Banque européenne d'investissement (BEI).