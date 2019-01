Ile Maurice: Météo - De la pluie et encore de la pluie ce mardi après-midi

Gardez votre parapluie à portée de main. Le temps pluvieux persistera dans l'île ce mardi 29 janvier. C'est ce que prévoit la station météorologique de Vacoas. Dans le communiqué émis pour la journée d'aujourd'hui, Météo Maurice annonce des averses accompagnées de poches de brouillard en matinée.

Toutefois, celles-ci seront plus fortes dans l'après-midi dans les régions du Nord et le Plateau central. La station météo prévoit aussi de l'orage et des risques d'accumulation d'eau dans les régions citées.

C'est à 16 heures, hier, que la station météorologique de Vacoas a enlevé l'avertissement de fortes pluies. Sur son site, elle a expliqué que les nuages actifs, associés à la zone d'instabilité qui avait influencé le temps, hier, s'éloignaient de Maurice.

Au niveau de la pluviométrie, le Plateau central a été bien arrosé avec 57 mm à Vacoas, 50 mm à Beau-Bassin et 44 mm à Quatre-Bornes. Alors qu'à l'Ouest, on note 24 mm au Morne et 19 mm à Rivière-Noire.

Sapeurs-pompiers: 19 interventions durant la journée

Ils étaient une vingtaine de personnes à avoir sollicité les pompiers depuis hier matin, suivant les averses dans l'île. Bilan de la journée, selon Dorsamy Ayacouty, «Assistant Chief Fire Officer» : les sapeurs-pompiers ont effectué 19 interventions, dont 14 pour accumulations d'eau.

Par ailleurs, des camions de la Wastewater Management Authority ont été dépêchés à la rue sir Virgil Naz, à Rose-Hill, hier, suivant les averses. Car des eaux usées ont envahi la rue, avant d'atterrir dans les caniveaux. Ce qui a provoqué la panique chez les habitants...

Quant aux parents, ils se demandaient dès les petites heures du matin s'il y aurait école. Mais les établissements scolaires ne sont fermés qu'en cas de pluies torrentielles, pas de fortes pluies.