Congo-Kinshasa: Eliezer Ntambwe promet de bien poursuivre sa lutte au sein de l'hémicycle

A l'ouverture de la session extraordinaire de la toute nouvelle Assemblée nationale, le lundi 28 janvier, le meilleur élu de la ville de Kinshasa, Eliezer Ntambwe, a librement exprimé le sens de son combat au temple de la démocratie qui est l'Assemblée nationale.

Dans une interview à chaud avec votre journal, le désormais "ancien journaliste" a circonscrit sa vision dans l'optique de se battre pour les intérêts non seulement de ceux qui l'ont élu, mais aussi des congolais, en général. Car, pour lui, il est temps que les choses changent au sein de l'hémicycle. «Nous ne sommes pas venus servir les intérêts d'autres politiques. Mais, nous sommes venus pour le peuple congolais», a-t-il fait savoir.

Cet élu de Lukunga, membre de la coalition Lamuka, Ndeko Eliezer, comme il est chaleureusement dénommé, a, tout d'abord, affirmé qu'au cours de ce mandat, ils auront du pain sur la planche. Cela, d'autant plus que la majorité parlementaire gagnée par le Front Commun pour le Congo(FCC) se chiffre à la moyenne de 350 députés, alors qu'elle était d'environ 250 à la dernière législature. A l'en croire, il faille donc que ces derniers puissent comprendre le sens de leur mandat qui, a-t-il argumenté, est celui d'être les avocats du peuple et non les faiseurs de quelques proches assoiffés du pouvoir.

De ce fait, il a rassuré de souvent échanger avec ses différents collègues aux fins de toujours les interpeller concernant leur devoir envers la population. «Il faut qu'on leur démontre qu'ils [les députés de la majorité] ont été mandatés par le peuple et non pour plaire à une autorité morale. Je dois me battre pour la population qui m'a envoyé. Car, les personnes, les autorités morales passeront mais le Congo et le peuple ne passeront jamais. D'où, nous devons parler pour cette population. C'est cela d'ailleurs notre but ici», a-t-il lancé.

Ainsi, il a appelé les habitants, de part en part, et spécialement ceux de la circonscription de la Lukunga de compter sur le respect de son engagement en tant que leur avocat à l'hémicycle.