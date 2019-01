Congo-Kinshasa: La session extraordinaire de l'Assemblée Nationale déclarée ouverte !

C'est fait ! La séance plénière inaugurale de la troisième législature de la troisième République a été déclarée ouverte le lundi 28 janvier 2019, à l'hémicycle de palais du peuple. Présidée par le Secrétaire général à l'Assemblée nationale, Jean Nguvulu Khoji, cette plénière a marqué également l'ouverture solennelle de la session extraordinaire de ce mois de janvier 2019.

A cette occasion, sur 500 membres qui composent l'Assemblée nationale, 434 députés nationaux nouvellement élus ont répondu présents à cette première séance plénière de l'année, 51 autres ne se sont pas présentés au Palais du peuple, tandis que 15 sièges restent à pourvoir à défaut de la non-tenue des élections législatives dans les circonscriptions de Yumbi, Beni et Butembo, recalées lors du scrutin du 30 décembre 2018, par la CENI, pour des raisons sécuritaires.

En effet, deux points étaient inscrits à l'ordre du jour, A savoir, le discours inaugural du Secrétaire général à la Chambre basse du parlement. Et secundo, c'était l'occasion pour le Sg commis à la Chambre basse du parlement, de procéder à l'installation d'un bureau provisoire. En marge de cette reprise, Jean Nguvulu Khoji, sous la casquette d'un président de la séance, a tenu un discours protocolaire, au cours duquel, le n°1 de l'Administration de l'Assemblée nationale a encouragé les nouveaux élus à œuvrer utilement pour cette mandature. Comme si cela ne suffisait-il pas, il n'a pas loupé de livrer quelques conseils pratiques à ces députés nationaux nouvellement élus. Il les a fait comprendre qu'au moment où ils sont arrivés dans le temple de la démocratie, ils doivent travailler pour l'intérêt de la nation, de la "base".

Kyungu à la tête

Puis, le Secrétaire général Jean Nguvulu a procédé à l'installation des membres du bureau provisoire, lequel doit-être dirigé, selon la Constitution en vigueur, par le doyen d'âge, et les deux moins âgés de tous les élus. Pour le cas d'espèce, le plus âgé, le patriarche Baba Antoine-Gabriel Kyungu Wa Kumwanza (80 ans), élu de Lubumbashi, s'est vu octroyé provisoirement le bâton de commande. Il sera secondé par deux de ses plus jeunes collègues en qualité de secrétaires. Il s'agit de M. Jackson Ahuse Afingoto, l'élu de la circonscription électorale d'Irumu sur la liste du regroupement politique AAD dans la province de l'Ituri. Et de Mlle Aminata Namasiya Bazego du parti politique PCD, élue de l'unique siège de la circonscription électorale de Bambesa dans la province de Bas-Uélé.

Ce trio installé à la tête du bureau provisoire a été présenté devant l'auguste assemblé, à l'issue de leur installation par le Secrétaire général. Trois principales missions attendent le bureau provisoire de la nouvelle Assemblée nationale. La validation des mandats des députés nationaux nouvellement élus, la rédaction du Règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale ; et l'organisation de l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Pour y arriver, la création des commissions spéciales devant préparer la validation des mandats est prévue. C'est ainsi qu'une séance plénière sera convoquée spécialement pour procéder à la validation des mandats de nouveaux députés nationaux élus, et cela se fera province par province. Ensuite, viendra le temps de passer à la validation des mandats et s'en suivra quelques jours après de la rédaction du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale.