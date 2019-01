Congo-Kinshasa: Conflits fonciers - Gabriel Kilala et Pierre Kalala donnent des réponses appropriées

Les cours et tribunaux congolais sont dominés, au quotidien, par des conflits fonciers. Les arrêts déclarant certains immeubles sans propriétaires, l'ignorance de certaines propriétés immobilières de remplir les conditions légales requises pour l'obtention des titres valables, ainsi que le désordre dans les circonscriptions foncières ont souvent été les principales causes.

Pour pallier à ces problèmes, Gabriel Kilala Pene-Amuna et Pierre Kalala Muena Mpala ont publié l'ouvrage qui pose le béaba du débat sur l'inattaquabilité du titre foncier. «Certificat d'enregistrement, titre générateur des droits ou titre d'enregistrement des droits » tel est l'intitulé de ce livre.

Préfacé par Alexis Thambwe Mwamba, Ministre d'Etat sortant en charge de la justice et garde des sceaux, ce manuel analyse les deux principes qui sont contraires au "Fraus Omnia corrumpit", et inattaquabilité du certificat d'enregistrement. Les deux auteurs ont, à l'issue de leurs observations, remarqué que les contentieux fonciers dominent dans les cours et tribunaux. Il y a, à titre illustratif, les problèmes des superpositions des titres fonciers, les décisions judiciaires souvent qualifiées d'iniques et, par ailleurs, soutenues par des avocats et magistrats mafieux.

Cet ouvrage donne des solutions aux différents conflits repris ci-haut. Les deux auteurs soulignent que l'objectif est de chercher à savoir si ce document crée, au moment de son établissement les droits de propriété ou ne fait qu'enregistrer les droits déjà nés avant son établissement. Pour éviter de commettre les mêmes erreurs du passé dans leur pratique professionnelle, les praticiens du droit ont désormais un guide à leur disposition.

Cet ouvrage de 49 pages comprend deux grands chapitres, dont le premier porte un regard particulier sur les modalités d'acquisition de la propriété et établissement du certificat d'enregistrement ; et le second prend en charge le sort d'un certificat d'enregistrement établi sur base des documents ou déclarations faux-du principe "fraus omnia corrumpit", s'intéresse à la valeur du livret de logeur ou d'un simple acte de vente face au certificat d'enregistrement. Et enfin, il reprend la pluralité des titres ou superposition des titres.

Présenté, officiellement, le vendredi 25 janvier à l'école de la magistrature à la lisière de la Gombe, cet ouvrage a paru aux éditions blessings à Kampala, en Ouganda. Gabriel Kilala Pene-Amuna et Pierre Kalala Muena Mpala sont des passionnés de l'écriture et ont aligné plusieurs publications. Le premier est conseiller à la Cour d'Appel et au ministère de la justice et garde des sceaux. Il est chargé des conflits fonciers, successoraux et d'exécution des décisions judiciaires. Il a publié : « attributions du Ministère Public et procédure pénale ». Le deuxième auteur est avocat près la cour suprême de justice. Il a mis sur le marché un livre intitulé « juridictions de droit commun siégeant en matière du travail, composition, compétence et saisine irrégulières : moyens d'ordre public et de cassation pour violation de la loi. Il a paru en 2008 à Kinshasa.

Il est, ici, conseillé aux praticiens du droit, aux défenseurs judiciaires, aux conservateurs des titres immobiliers, agents du cadastre et du titre foncier de se procurer cet ouvrage combien riche en connaissance.