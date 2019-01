Congo-Kinshasa: FFJ invite le nouveau président de la République à faire cesser l'emprisonnement des journalistes

Kinshasa. Freedom for journalist (FFJ), organisation de défense de la liberté de la presse et du droit à l'information et son organisation partenaire Journaliste pour la promotion & la défense des droits de l'homme (JPDH) invitent le nouveau président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi à s'impliquer pour faire cesser l'emprisonnement des journalistes dans le pays.

«Le président de la République peut faire accorder le bénéfice de l'urgence aux différentes propositions des lois en liaison directe avec les médias comme la proposition de loi sur la liberté de la presse et celle relative à l'accès à l'information publique qui moisissent depuis des années au Parlement. L'adoption et la promulgation de telles lois garantissent la liberté des médias et des journalistes», a déclaré Maître Gérard Nkashama, chargé d'aide légale à FFJ.

FFJ et JPDH rappellent que la loi en vigueur sur la presse est liberticide puisqu'elle consacre la diffamation qui peut amener le journaliste à être emprisonné si le juge fait droit au plaignant face à un journaliste qui pourrait avoir donné l'information vérifiable.

« Nous pensons que le président Félix qui revendique l'installation d'un Etat de droit au pays, pourra accompagner la presse dans sa permanente quête de son indépendance », ont ajouté FFJ et JPDH dans leur communiqué conjoint.