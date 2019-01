Madagascar: CGM/GZ - Après-midi « Gafunk » avec Nully Ratomosoa

Nully Gafunk bientôt au CGM/GZ.

Dès son apparition, le « Gafunk » de Nully Ratomosoa a conquis les oreilles des mélomanes aguerris. Ce mélange de funk avec la musique du terroir malgache qui donne une sonorité plutôt propre à ce bassiste devenu leader de groupe.

En 2016, il a lancé sa carrière avec ses complices de scène actuels, et l'aventure du « Gafunk » semble prendre le chemin de la gloire. Lui, c'est Nully Ratomosoa, ce jeune bassiste qui a finalement laissé ses premières passions gagner les podiums. Depuis, les soirées « gafunk » se font à profusion et le prochain rendez-vous se tiendra ce samedi au Cercle Germano-malagasy/ Goethe-Zentrum à Analakely. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu sur scène, ce sera la première de cette année pour découvrir cette formation hors du commun, avec sa charismatique de chanteuse qu'est Cyci. Sur la même longueur d'onde, les quatre membres performent en totale symbiose et y puisent la force de tout un chacun. Evidemment, le répertoire se fera avec les titres parus dans « Misarangotra », son tout premier album mais aussi les nouvelles compositions.

Ses premiers pas, il les a faits en tant que bassiste Nully Ratomosoa est doublé de la casquette de chanteur et compositeur de Jazz fusion malgache. Ayant démarré sa carrière dans les salles de cabaret de la capitale, il a joué auprès de ses amis et collègues de musique de son quartier. Bassiste- accompagnateur, son talent et sa performance sont remarqués progressivement par les grands artistes et musiciens de Madagascar tels que Din Rotsaka, Tence Mena, Tsiliva, Silo... ce qui lui a permis de voyager en leur compagnie dans presque tout Madagascar et dans différents pays comme Mayotte, La Réunion, France, Kenya. Dorénavant, c'est en leader du trio Nully Ratomosa qu'il performe aujourd'hui sur les grandes scènes comme Donia, festival des baleines, Libertalia music et Madajazzcar, mais surtout dans les soirées de vendredi joli. Du jazz funk fusionné avec des musiques traditionnelles de la Grande Ile fait sa combinaison à redécouvrir.